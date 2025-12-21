Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Haru Tim Hoki Es Indonesia Cetak Sejarah di SEA Games 2025, Disiplin dan Tetesan Keringat Tak Berkhianat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |00:14 WIB
Kisah Haru Tim Hoki Es Indonesia Cetak Sejarah di SEA Games 2025, Disiplin dan Tetesan Keringat Tak Berkhianat
Kisah haru mengiringi perjalanan Tim Hoki Es Indonesia mencetak sejarah di SEA Games 2025 (Foto: Ice Hockey Indonesia)
A
A
A

KISAH haru mengiringi perjalanan Tim Hoki Es Indonesia mencetak sejarah di SEA Games 2025. Disiplin tinggi dan tetesan keringat tidak mengkhianati hasil akhir.

Cabang olahraga (cabor) hoki es mampu mencatatkan sejarah dalam SEA Games 2025 karena berhasil meraih medali emas. Itu adalah prestasi pertama mereka sepanjang pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

Tim Hoki Es Indonesia berhasil mengalahkan Tim Hoki Es Thailand dalam laga final nomor putra dengan skor 3-2. Hal ini menjadi bukti nyata perkembangan hoki es Indonesia di level Asia Tenggara. 

1. Terima Kasih

Klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025

Ketua Federasi Hoki Es, Ronald Situmeang, mengucapkan rasa syukurnya yang besar dan berterima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan untuk skuad Merah Putih. Sebab, medali emas yang diusahakan bisa diraih.

“Besar terima kasih saya terhadap Tuhan YME serta seluruh keluarga besar Timnas Hoki Es Indonesia yang telah memberikan dukungan tanpa henti,” kata Ronald dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (21/12/2025).

“Demikian pula untuk seluruh pihak Pemerintah Indonesia, terutama Kemenpora RI, terima kasih atas dukungan pengembangan fasilitas cabang hoki es serta seluruh program pembinaan dan sarana ice house sehingga bisa membantu para tim terus meningkatkan performa mereka,” imbuhnya.

Ronald mengatakan kemenangan ini tidak hanya menjadi sebuah catatan sejarah. Melainkan, ini merupakan pembuktian dari kerja keras yang dilakukan setiap hari. 

"Kemenangan ini adalah buah dari latihan disiplin, tetesan keringat di lapangan baik itu off-ice dan on-ice, serta komitmen para pemain yang tidak pernah menyerah,” kata Ronald.

“Bahkan pada saat sulit dalam pertandingan. Malam ini kami merayakan, tapi besok kami akan kembali berlatih dengan keras. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru bagi Timnas Hoki Es Indonesia," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
