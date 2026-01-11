Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Haru Martina Ayu, Manfaatkan Bonus SEA Games untuk Bantu Orangtua dan Tabungan Hari Tua

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |08:38 WIB
Kisah Haru Martina Ayu, Manfaatkan Bonus SEA Games untuk Bantu Orangtua dan Tabungan Hari Tua
Atlet Triathlon Indonesia, Martina Ayu. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

DUNIA olahraga Indonesia tengah memberikan panggung apresiasi kepada Martina Ayu Pratiwi. Atlet triathlon berbakat berusia 22 tahun ini sukses menjadi buah bibir setelah tampil dominan pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Tidak tanggung-tanggung, Martina berhasil membawa pulang total tujuh medali, yang terdiri dari lima medali emas dan dua medali perak untuk Merah Putih. Keberhasilan fenomenal ini pun berbuah manis.

Atas perjuangan keringat dan air matanya, Martina menerima bonus besar yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Prestasi Martina bahkan sempat mencuri perhatian khusus dari Kepala Negara yang secara langsung menghitung deretan medali yang melingkar di leher sang atlet.

1. Wujudkan Mimpi Keluarga dan Investasi Masa Depan

Bagi Martina, bonus yang ia terima bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan alat untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Dengan penuh rasa syukur, atlet asal Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa sebagian dari bonus tersebut kini tengah mengalir untuk merenovasi rumah Orangtuanya di Magetan.

Martina Ayu Pratiwi. (Foto: Instagram/martina.yyuupp)
Martina Ayu Pratiwi. (Foto: Instagram/martina.yyuupp)

“Bonus ini akan saya tabung untuk investasi ke depan, dan membantu Orangtua. Saat ini juga sedang dipakai untuk renovasi rumah di Magetan. Prosesnya masih berjalan,” ungkap Martina, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Minggu (11/1/2026).

Selain untuk hunian keluarga, ia juga berkomitmen untuk mengelola dana tersebut secara bijak sebagai tabungan masa depan saat dirinya tidak lagi aktif di dunia olahraga profesional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/43/3194629/presiden_ri_prabowo_subianto_merasa_perjuangan_atlet_di_ajang_apa_pun_layak_diberi_penghargaan_nyata-ebwu_large.JPG
Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali di SEA Games 2025, Prabowo: Jangan Hanya Diberi Terima Kasih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/43/3194443/presiden_prabowo_cairkan_bonus_untuk_atlet_indonesia_yang_berprestasi_di_sea_games_2025-97Kc_large.jpg
Kisah Haru Para Patriot Olahraga Indonesia Terima Bonus SEA Games 2025 di Istana Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/43/3194433/presiden_prabowo_cairkan_bonus_untuk_atlet_indonesia_yang_berprestasi_di_sea_games_2025-nJsj_large.jpg
Pesan Penting Prabowo ke Atlet Indonesia: Bonus Medali SEA Games Ini Penghargaan, Bukan Upah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/43/3194431/presiden_prabowo_cairkan_bonus_untuk_atlet_indonesia_yang_berprestasi_di_sea_games_2025-Fxed_large.jpg
Alasan Prabowo Rela Berikan Bonus Rp465 Miliar untuk Atlet Berprestasi di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/43/3194369/rizki_juniansyah_bangga_naik_2_pangkat_jadi_kapten_di_tni_usai_pecahkan_rekor_dunia_di_sea_games_2025-a1IJ_large.jpg
Kisah Rizki Juniansyah Naik Pangkat 2 Tingkat Jadi Kapten di TNI Setelah Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/43/3194343/prabowo_subianto_serahkan_bonus_sea_games_2025-ORKS_large.jpg
Kalungkan 5 Emas dan 2 Perak, Martina Ayu Bikin Presiden Prabowo Takjub di Penyerahan Bonus SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement