Kisah Haru Martina Ayu, Manfaatkan Bonus SEA Games untuk Bantu Orangtua dan Tabungan Hari Tua

DUNIA olahraga Indonesia tengah memberikan panggung apresiasi kepada Martina Ayu Pratiwi. Atlet triathlon berbakat berusia 22 tahun ini sukses menjadi buah bibir setelah tampil dominan pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Tidak tanggung-tanggung, Martina berhasil membawa pulang total tujuh medali, yang terdiri dari lima medali emas dan dua medali perak untuk Merah Putih. Keberhasilan fenomenal ini pun berbuah manis.

Atas perjuangan keringat dan air matanya, Martina menerima bonus besar yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Prestasi Martina bahkan sempat mencuri perhatian khusus dari Kepala Negara yang secara langsung menghitung deretan medali yang melingkar di leher sang atlet.

1. Wujudkan Mimpi Keluarga dan Investasi Masa Depan

Bagi Martina, bonus yang ia terima bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan alat untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Dengan penuh rasa syukur, atlet asal Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa sebagian dari bonus tersebut kini tengah mengalir untuk merenovasi rumah Orangtuanya di Magetan.

Martina Ayu Pratiwi. (Foto: Instagram/martina.yyuupp)

“Bonus ini akan saya tabung untuk investasi ke depan, dan membantu Orangtua. Saat ini juga sedang dipakai untuk renovasi rumah di Magetan. Prosesnya masih berjalan,” ungkap Martina, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Minggu (11/1/2026).

Selain untuk hunian keluarga, ia juga berkomitmen untuk mengelola dana tersebut secara bijak sebagai tabungan masa depan saat dirinya tidak lagi aktif di dunia olahraga profesional.