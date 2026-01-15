Kapolri Beri Penghargaan untuk Atlet Polri dan Non-Polisi yang Berprestasi di SEA Games 2025

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi atau penghargaan kepada atlet-atlet Polri yang berprestasi di SEA Games 2025. Total ada 38 atlet dari personel kepolisian yang mengharumkan nama bangsa di pesta olahraga tersebut.

Selain personel kepolisian, Sigit juga memberikan reward kepada 101 atlet yang meraih prestasi luar biasa di cabang olahraganya masing-masing. Menurutnya, ratusan atlet tersebut memiliki keinginan besar untuk bergabung ke dalam keluarga besar Korps Bhayangkara.

1. Bergabung dengan Polri

Oleh karena itu, Sigit memberikan kesempatan kepada ratusan atlet tersebut untuk bergabung sebagai personel Polri. Nantinya mereka bakal diproses melalui jalur Rekrutmen Pro-aktif atau Talent Scouting.

"Ada kurang lebih 38 personel yang mendapatkan prestasi SEA Games 2025. Oleh karena itu hari ini, malam ini kami berikan apresiasi kepada personel Polri yang kebetulan menjadi atlet berprestasi di SEA Games untuk mendapatkan reward,” kata Sigit di Malam Apresiasi Sang Juara Polri untuk Indonesia di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

“Apresiasi baik dalam bentuk kenaikan pangkat baik dalam bentuk kesempatan promosi sekolah, maupun ikuti ataupun mendapatkan promosi jabatan," imbuhnya.

“Kami memberikan kesempatan mereka (atlet non-Polisi) bergabung menjadi keluarga besar Polri melalui jalur rekrutmen proaktif atau talent scouting. Tentunya ini juga menjadikan kesempatan untuk terus berprestasi namun nanti di satu titik mereka berlatih menjadi keluarga besar Polri," ucap Sigit.