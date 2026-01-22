Kisah Pebulu Tangkis Cantik Indonesia Putri KW, Resmi Naik Pangkat Polisi Briptu Usai Raih Medali SEA Games 2025

TUNGGAL putri bulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mendapat kenaikan pangkat polisi di tempat institusinya bernaung. Kenaikan pangkat ini didapat setelah Putri Kusuma Wardani berprestasi di SEA Games 2025.

Atlet yang akrab disapa Putri KW itu mempersembahkan medali perak dari nomor tunggal putri serta perunggu dari nomor beregu. Pencapaian itu membuat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa.

"Alhamdulilah kemarin dapat perak dan perunggu di SEA Games. Tanggal 14 Januari kemarin saya di India itu ada acara dari bapak Kapolri sendiri untuk menaikkan pangkat luar biasa untuk rekan-rekan dan saya juga di instansi Polri," kata Putri KW dalam konferensi pers yang dihadiri Okezone di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 21 Januari 2026.

1. Motivasi Tambahan bagi Putri KW

Dengan apresiasi tersebut, atlet berusia 23 tahun itu kini menyandang pangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu). Putri KW mengaku pencapaian ini menjadi suntikan motivasi untuk terus menjaga konsistensi prestasi di level internasional.

"Sekarang jadi Briptu. Pastinya saya akan terus berjuang tidak hanya di Indonesia saja. Saya ingin mengharumkan instansi Polri di setiap negara," lanjut peraih medali perunggu di BWF World Championships 2025.