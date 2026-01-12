Indonesia Runner up SEA Games 2025, Prabowo: Olahraga Cermin Keberhasilan Negara

Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut bangga dengan pencapaian Kontingen Indonesia sebagai runner up SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Binti Mufarida)

JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut bangga dengan pencapaian Kontingen Indonesia sebagai runner up SEA Games 2025. Menurutnya, olahrga adalah cerminan keberhasilan negara.

Kontingen Indonesia meraih 91 medali emas, 112 perak, dan 130 perunggu di SEA Games 2025. Hasil itu menempatkan Tim Merah Putih di posisi 2 klasemen akhir di bawah tuan rumah Thailand.

Ada pun, capaian itu melebihi target dari Kemenpora RI. Indonesia dipatok meraih 80 medali emas dan finis di 3 besar.

1. Cerminan Bangsa

Prabowo pun bangga dengan pencapaian itu. Berbicara dalam penyerahan bonus di Istana Negara, Jakarta, ia menyebut olahraga adalah cerminan keberhasilan negara.

"Dalam pembangunan sebuah negara, dalam perjuangan kebangkitan sebuah negara, olahraga adalah satu cermin daripada keberhasilan negara," kata Prabowo, dikutip Senin (12/1/2026).

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan, olahragawan atau atlet menjadi simbol negara di dunia luar. Karena itu, kehadiran mereka sangat penting di tengah masyarakat.

"Kalau olahragawannya lemah, kalah, itu menggambarkan bangsa kita lemah dan bangsa kita kalah. Demikian pentingnya para olahragawan yang dipilih mewakili bangsa ini," tegasnya.