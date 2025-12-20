Erick Thohir Puji Patriotisme Atlet Usai Indonesia Segel 80 Emas SEA Games 2025

BANGKOK – Kontingen Indonesia resmi memenuhi target perolehan 80 medali emas pada SEA Games 2025, Kamis 18 Desember 2025. Kepastian ini diraih setelah tim putri kabaddi memenangi laga dramatis melawan Malaysia dengan skor 24-23, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia di peringkat kedua klasemen sementara.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas kegigihan para atlet. Ia menilai pencapaian ini adalah buah dari semangat patriotik dan pengorbanan maksimal para pahlawan olahraga dalam menjaga harga diri bangsa di kancah Asia Tenggara.

“Alhamdulillah, Indonesia sukses menembus target 80 emas. Ini semua berkat perjuangan para atlet yang gigih dan tak kenal menyerah. Terima kasih, kalian adalah pahlawan olahraga yang membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya terus berkumandang di berbagai arena SEA Games,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/12/2025).

1. Kebangkitan Prestasi di Luar Kandang

Erick juga menekankan pencapaian ini merupakan catatan sejarah baru bagi olahraga nasional. Menurutnya, keberhasilan menempati peringkat kedua saat tidak menjadi tuan rumah adalah progres signifikan, mengingat sejak tahun 1995, Indonesia biasanya hanya mampu maksimal berada di peringkat ketiga pada ajang serupa.

kontingen indonesia di sea games 2025 foto ig @timindonesiaofficial

"Terima kasih untuk para ofisial serta ketua umum federasi yang konsisten mendampingi dan memotivasi atlet sejak masa persiapan. Kita bersyukur bisa menempati peringkat kedua saat ini. Artinya, kita merangkai kembali sejarah baru sesuai pesan Bapak Presiden," tambah Erick.