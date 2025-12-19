Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Robi Syianturi, Tukar Keringat Emas SEA Games 2025 demi Ringankan Duka Korban Bencana di Sumatera

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |04:01 WIB
Kisah Robi Syianturi, Tukar Keringat Emas SEA Games 2025 demi Ringankan Duka Korban Bencana di Sumatera
Atlet marathon Indonesia, Robi Syianturi persembahkan medali emas SEA Games 2025 untuk Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Kemenangan dramatis Robi Syianturi di lintasan maraton SEA Games Thailand 2025 tidak hanya mengharumkan nama bangsa, tetapi juga menjadi secercah harapan bagi korban bencana di Sumatera. Atlet lari andalan Indonesia ini memutuskan untuk melelang jersey bersejarah yang dikenakannya saat merebut podium tertinggi demi tujuan mulia.

Robi berhasil menorehkan tinta emas bagi Kontingen Indonesia di cabang olahraga atletik nomor maraton putra. Prestasi ini terasa sangat spesial mengingat ini adalah medali emas pertamanya setelah sebelumnya harus puas dengan raihan perunggu di edisi SEA Games yang lalu.

Namun, alih-alih menyimpannya sebagai koleksi pribadi, Robi memilih menyumbangkan seluruh hasil lelang pakaian tandingnya untuk membantu warga Sumatera yang sedang berduka.

1. Panggilan Hati untuk Korban Bencana

Robi mengungkapkan bahwa niat untuk berbagi sebenarnya sudah muncul sejak ia memecahkan rekor nasional half-marathon di Maroko beberapa waktu lalu. Namun, kala itu ia merasa momentumnya kurang tepat. Kini, setelah meraih emas di SEA Games, ia merasa inilah waktu yang paling pas untuk bergerak.

Robi Syianturi. (Foto: Instagram/robi_syianturi)
Robi Syianturi. (Foto: Instagram/robi_syianturi)

"Saya dari awal memang sudah niat. Awalnya saat pecah rekor di Maroko, tapi sepertinya momennya belum pas," ujar Robi saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (19/12/2025).

Keputusannya semakin kuat saat mengetahui seniornya di dunia atletik, Welman, ikut menjadi korban terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di lokasi kejadian.

 

