Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Vanie Gandler, Pevoli Supercantik asal Filipina yang Turun di SEA Games 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |03:01 WIB
Kisah Vanie Gandler, Pevoli Supercantik asal Filipina yang Turun di SEA Games 2025
Pevoli asal Filipina, Vanie Gandler. (Foto: Instagram/vaniegandler)
A
A
A

NAMA Vanie Gandler menjadi salah satu sosok yang paling mencuri perhatian dalam perhelatan SEA Games 2025. Atlet Timnas Voli Putri Filipina ini tidak hanya dikenal karena kemampuannya yang mumpuni sebagai outside hitter, tetapi juga karena paras menawannya yang membuat banyak pasang mata tertuju padanya saat bertanding di lapangan.

Pevoli kelahiran 5 Desember 2000 ini karier profesionalnya melesat sejak bergabung dengan klub Cignal HD Spikers di Premier Volleyball League (PVL) Filipina. Di balik jersey nomor 5 yang ia kenakan, Gandler membawa segudang prestasi internasional, termasuk raihan medali perak di Asian Nations Cup 2025 serta medali perunggu di ajang yang sama pada edisi sebelumnya di Manila.

1. Perunggu yang Terlepas

Pada gelaran SEA Games 2025 kali ini, Vanie Gandler berhasil memimpin Timnas Voli Putri Filipina hingga menembus babak semifinal. Namun, langkah mereka menuju partai puncak harus terhenti setelah ditundukkan oleh kekuatan besar Vietnam dengan skor telak 0-3 (17-25, 14-25, dan 17-25). Kekalahan tersebut memaksa Filipina harus bertarung memperebutkan medali perunggu.

Dalam laga penentuan posisi ketiga, Vanie dan kawan-kawan berhadapan dengan Timnas Voli Putri Indonesia. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak pada skuad berjuluk Alas Pilipinas tersebut. Mereka harus mengakui keunggulan Srikandi Indonesia dengan skor 1-3.

Vanie Gandler. (Instagrma/vaniegandler)
Vanie Gandler. (Instagrma/vaniegandler)

Hasil ini membuat Filipina memperpanjang rekor buruk mereka yang selalu gagal meraih perunggu dalam lima edisi SEA Games terakhir, sementara Indonesia sukses mempertahankan tradisi medali perunggu mereka untuk keempat kalinya secara beruntun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190659/emilia_nova-sLIf_large.jpg
Kisah Haru Emilia Nova, Bangkit dari Operasi hingga Raih Emas dan Pecahkan Rekor Nasional di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190743/ahmad_khoirul_baasith-19hl_large.jpg
Kisah Inspirasi Ahmad Khoirul Baasith, Sibuk Kuliah Bukan Halangan Sabet Medali Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190750/tim_panahan_indonesia-EfZO_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Kamis 18 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Sukses Amankan 80 Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190726/indonesia_capai_target_80_medali_emas-mBzx_large.jpg
Breaking News: Indonesia Tembus Target 80 Medali Emas SEA Games 2025 Berkat Cabor Kabaddi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190705/timnas_voli_putra_indonesia-zQda_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Epic Comeback, Timnas Voli Putra Indonesia Lolos ke Final Usai Sikat Vietnam 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190704/dea_salsabila-NLov_large.jpg
Dea Salsabila Segel Emas Ke-79 dari Modern Pentathlon, Indonesia Selangkah Lagi Tuntaskan Target SEA Games 2025.
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement