Kisah Vanie Gandler, Pevoli Supercantik asal Filipina yang Turun di SEA Games 2025

NAMA Vanie Gandler menjadi salah satu sosok yang paling mencuri perhatian dalam perhelatan SEA Games 2025. Atlet Timnas Voli Putri Filipina ini tidak hanya dikenal karena kemampuannya yang mumpuni sebagai outside hitter, tetapi juga karena paras menawannya yang membuat banyak pasang mata tertuju padanya saat bertanding di lapangan.

Pevoli kelahiran 5 Desember 2000 ini karier profesionalnya melesat sejak bergabung dengan klub Cignal HD Spikers di Premier Volleyball League (PVL) Filipina. Di balik jersey nomor 5 yang ia kenakan, Gandler membawa segudang prestasi internasional, termasuk raihan medali perak di Asian Nations Cup 2025 serta medali perunggu di ajang yang sama pada edisi sebelumnya di Manila.

1. Perunggu yang Terlepas

Pada gelaran SEA Games 2025 kali ini, Vanie Gandler berhasil memimpin Timnas Voli Putri Filipina hingga menembus babak semifinal. Namun, langkah mereka menuju partai puncak harus terhenti setelah ditundukkan oleh kekuatan besar Vietnam dengan skor telak 0-3 (17-25, 14-25, dan 17-25). Kekalahan tersebut memaksa Filipina harus bertarung memperebutkan medali perunggu.

Dalam laga penentuan posisi ketiga, Vanie dan kawan-kawan berhadapan dengan Timnas Voli Putri Indonesia. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak pada skuad berjuluk Alas Pilipinas tersebut. Mereka harus mengakui keunggulan Srikandi Indonesia dengan skor 1-3.

Vanie Gandler. (Instagrma/vaniegandler)

Hasil ini membuat Filipina memperpanjang rekor buruk mereka yang selalu gagal meraih perunggu dalam lima edisi SEA Games terakhir, sementara Indonesia sukses mempertahankan tradisi medali perunggu mereka untuk keempat kalinya secara beruntun.