Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Kamis 18 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Sabet 72 Emas, Kontingen Indonesia Dekati Target!

Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Kamis (18/12/2025) pukul 07.00 WIB (Foto: PBSI)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Kamis (18/12/2025) pukul 07.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia selangkah lagi memenuhi target!

SEA Games 2025 memasuki hari-hari terakhir. Kontingen dari 10 negara peserta terus berlomba-lomba mengumpulkan medali untuk memperbaiki posisi di klasemen.

1. Koleksi 72 Emas

Indonesia misalnya, hingga sembilan hari pelaksanaan SEA Games 2025 sejak Upacara Pembukaan, telah mengoleksi 72 medali emas! Sebanyak 10 di antaranya diraih pada Rabu 17 Desember 2025.

Cabang olahraga (cabor) kano menjadi penyumbang pertama pada Rabu pagi. Berturut-turut panahan, gulat, hingga berkuda memberikan sumbangsihnya buat Kontingen Indonesia.

Alhasil, hingga Rabu 17 Desember 2025 malam WIB, Indonesia meraup 72 medali emas. Total, sudah ada 250 medali dibawa pulang termasuk 85 perak dan 93 perunggu.

Dengan 72 keping emas, Kontingen Indonesia selangkah lagi memenuhi target yang dicanangkan Kemenpora RI. Mereka diproyeksikan meraih 80 medali emas dan finis di posisi 3 klasemen!