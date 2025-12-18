Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Misi Akhiri Kutukan 30 Tahun, Erick Thohir Optimistis Indonesia Segel Runner-up SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |04:00 WIB
Misi Akhiri Kutukan 30 Tahun, Erick Thohir Optimistis Indonesia Segel Runner-up SEA Games 2025
Menpora Erick Thohir. (Foto: Instagram/kemenpora)
A
A
A

BANGKOK – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Erick Thohir, menyuarakan optimisme tinggi terhadap peluang Kontingen Merah Putih untuk finis di peringkat kedua klasemen akhir SEA Games 2025 Thailand. Jika ambisi ini terwujud, Indonesia akan resmi memutus kutukan tiga dekade tanpa pernah menempati posisi runner-up saat berlaga di luar kandang.

Ketangguhan atlet Indonesia terlihat jelas dengan konsistensi penambahan pundi-pundi emas. Pada Rabu 17 Desember 2025 kemarin, skuad Merah Putih sukses memanen 10 medali emas yang datang dari cabang olahraga (cabor) dayung, pencak silat, panahan, gulat, hingga berkuda. Lonjakan prestasi ini menjadi modal krusial bagi Indonesia dalam persaingan ketat di papan atas klasemen.

1. Memburu Target 80 Emas

Berdasarkan data terbaru dari NOC Indonesia, Kontingen Merah Putih kini telah mengoleksi total 242 medali yang terdiri dari 72 emas, 82 perak, dan 88 perunggu. Pencapaian ini membuat posisi Indonesia semakin kukuh di urutan kedua klasemen sementara, sekaligus hanya menyisakan selisih delapan medali emas lagi untuk memenuhi target 80 emas yang dicanangkan pemerintah.

“Hingga saat ini para atlet sedang dalam tren positif, setiap hari raihan emas kita selalu melampaui target. Saya berharap official dan atlet satu tekad dan keyakinan untuk menambah medali emas. Ingat, kita di ambang sejarah baru SEA Games,” kata Erick dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Menpora Erick Thohir (Foto: Kemenpora)
Menpora Erick Thohir (Foto: Kemenpora)

2. Mengulang Memori Kejayaan 1995

Keberhasilan mengunci posisi kedua akan menjadi catatan tinta emas tersendiri bagi olahraga nasional. Terakhir kali Indonesia mampu menempati peringkat kedua klasemen akhir saat tidak menjadi tuan rumah adalah pada SEA Games 1995 silam.

Kala itu, Indonesia membawa pulang total 221 medali dengan rincian 77 emas, 67 perak, dan 77 perunggu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190547/tim_panahan_indonesia-BAw0_large.jpg
Kisah Kejayaan Panahan Indonesia: Kawinkan Emas Beregu Recurve di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190528/tim_triathlon_indonesia-58ye_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 17 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Mulai Dikejar Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190471/edgar_xavier_marvelo-ldro_large.jpg
Kisah Edgar Xavier Marvelo, Putuskan Pensiun Usai Raih Medali Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190497/tim_equestrian_indonesia_raih_medali_emas_sea_games_2025-kMBr_large.jpg
Equestrian Cetak Sejarah, Indonesia Amankan Emas ke-72 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190474/muhammad_aliansyah-vE9s_large.jpg
Gulat Berjaya, Muhammad Aliansyah Persembahkan Emas Ke-71 untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190458/riau_ega-fhKR_large.jpg
Lewat Panahan, Riau Ega Sumbang Emas Ke-70 Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement