Misi Akhiri Kutukan 30 Tahun, Erick Thohir Optimistis Indonesia Segel Runner-up SEA Games 2025

BANGKOK – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Erick Thohir, menyuarakan optimisme tinggi terhadap peluang Kontingen Merah Putih untuk finis di peringkat kedua klasemen akhir SEA Games 2025 Thailand. Jika ambisi ini terwujud, Indonesia akan resmi memutus kutukan tiga dekade tanpa pernah menempati posisi runner-up saat berlaga di luar kandang.

Ketangguhan atlet Indonesia terlihat jelas dengan konsistensi penambahan pundi-pundi emas. Pada Rabu 17 Desember 2025 kemarin, skuad Merah Putih sukses memanen 10 medali emas yang datang dari cabang olahraga (cabor) dayung, pencak silat, panahan, gulat, hingga berkuda. Lonjakan prestasi ini menjadi modal krusial bagi Indonesia dalam persaingan ketat di papan atas klasemen.

1. Memburu Target 80 Emas

Berdasarkan data terbaru dari NOC Indonesia, Kontingen Merah Putih kini telah mengoleksi total 242 medali yang terdiri dari 72 emas, 82 perak, dan 88 perunggu. Pencapaian ini membuat posisi Indonesia semakin kukuh di urutan kedua klasemen sementara, sekaligus hanya menyisakan selisih delapan medali emas lagi untuk memenuhi target 80 emas yang dicanangkan pemerintah.

“Hingga saat ini para atlet sedang dalam tren positif, setiap hari raihan emas kita selalu melampaui target. Saya berharap official dan atlet satu tekad dan keyakinan untuk menambah medali emas. Ingat, kita di ambang sejarah baru SEA Games,” kata Erick dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Menpora Erick Thohir (Foto: Kemenpora)

2. Mengulang Memori Kejayaan 1995

Keberhasilan mengunci posisi kedua akan menjadi catatan tinta emas tersendiri bagi olahraga nasional. Terakhir kali Indonesia mampu menempati peringkat kedua klasemen akhir saat tidak menjadi tuan rumah adalah pada SEA Games 1995 silam.

Kala itu, Indonesia membawa pulang total 221 medali dengan rincian 77 emas, 67 perak, dan 77 perunggu.