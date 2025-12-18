Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Kamis 18 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Sukses Amankan 80 Emas

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |21:35 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Kamis 18 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Sukses Amankan 80 Emas
Tim Panahan Indonesia raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Kamis (18/12/2025) hingga pukul 21.00 WIB menarik untuk dibahas. Apalagi Kontingen Indonesia baru saja mencapai target yang sudah ditetapkan, yakni 80 medali emas.

Secara total, Indonesia berada di urutan kedua di klasemen dengan 80 Emas, 92 Perak, dan 102 Perunggu. Sementara di posisi pertama masih dikuasai oleh tim tuan rumah 196 Emas, 129 Perak, dan 93 Perunggu.

1. Capai Target

Kontingen Indonesia resmi memenuhi target medali emas yang dicanangkan pemerintah melalui Kemenpora, yakni mencapai 80 medali emas. Khusus hari ini, Indonesia mendulang 8 medali emas.

Sebelumnya, rentetan kepingan emas mengalir dari cabor triathlon, panahan, perahu naga, modern pentathlon, hingga kabaddi. Kabar baiknya, kontingen Indonesia masih berpeluang besar untuk melampaui target 80 medali emas tersebut.

Hal ini dikarenakan masih ada beberapa cabang olahraga (cabor) potensial yang akan memainkan partai puncak dalam sisa waktu kompetisi. Seperti masih ada Timnas Futsal Indonesia hingga Timnas Voli Putra Indonesia.

Tim Perahu Naga Indonesia. (Foto: Kemenpora)
Tim Perahu Naga Indonesia. (Foto: Kemenpora)

Tak sekadar melampaui target, Indonesia juga berpotensi memutus rekor buruk selama 30 tahun jika berhasil mempertahankan peringkat kedua hingga SEA Games 2025 berakhir. Terakhir kali Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir adalah tiga dekade silam, tepatnya pada SEA Games 1995.

Saat itu, kontingen Indonesia membawa pulang total 221 medali dengan rincian 77 emas, 67 perak, dan 77 perunggu.

 

