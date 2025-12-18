Advertisement
SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Epic Comeback, Timnas Voli Putra Indonesia Lolos ke Final Usai Sikat Vietnam 3-2!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |17:29 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
A
A
A

HASIL voli SEA Games 2025 sudah diketahui. Timnas Voli Putra Indonesia sukses melesat ke babak final.

Kepastian itu didapat usai Timnas Voli Putra Indonesia kalahkan Vietnam 3-2 di babak semifinal. Rivan Nurmulki cs lakukan epic comeback hingga menang dengan skor 3-2 (21-25, 20-25, 25-22, 25-19, dan 15-10) di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Kamis (18/12/2025) sore WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/bahrainvolleyball)

Di final, Timnas Voli Putra Indonesia masih menenati lawannya. Mereka akan menghadapi pemenang antara Thailand versus Filipina.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia kesulitan mengembangkan permainannya sejak awal set pertama. Rivan Nurmulki dkk tertinggal 4-8 dari Vietnam. Skuad Merah Putih mencoba untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Hanya saja, Timnas Voli Putra Indonesia semakin tertinggal menjadi 16-21. Pada akhirnya, tim polesan Jeff Jiang Jie itu kalah di set pertama dari Vietnam dengan skor 21-25.

Vietnam kembali menekan di set kedua. Variasi serangan yang mereka lancarkan sukses membuatnya unggul 10-7 atas Timnas voli putra Indonesia. Skuad Merah Putih sempat memperkecil kedudukan menjadi 15-17.

Akan tetapi, upaya pasukan Jeff Jiang Jie untuk membalikkan keadaan masih belum berbuah manis. Timnas Voli Putra Indonesia kalah di set kedua dengan skor 20-25 dan tertinggal 0-2.

 

