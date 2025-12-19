Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Haru Emilia Nova, Bangkit dari Operasi hingga Raih Emas dan Pecahkan Rekor Nasional di SEA Games 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |01:00 WIB
Kisah Haru Emilia Nova, Bangkit dari Operasi hingga Raih Emas dan Pecahkan Rekor Nasional di SEA Games 2025
Emilia Nova sumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Rizki Fitrianto)
A
A
A

TANGERANG — Arena atletik SEA Games Thailand 2025 menjadi saksi bisu kembalinya sang Ratu Gawang Indonesia, Emilia Nova. Setelah sempat menghilang dari lintasan internasional akibat badai cedera, atlet berusia 30 tahun ini membuktikan dedikasi mampu mengalahkan keterbatasan fisik dengan membawa pulang medali emas sekaligus mematahkan rekor nasional di SEA Games 2025.

Kembalinya Emilia ke panggung Asia Tenggara merupakan pencapaian emosional. Absen selama hampir tiga tahun akibat cedera lutut parah yang mengharuskannya naik meja operasi sebanyak dua kali, banyak pihak sempat meragukan performanya.

Namun, di Bangkok, Emilia menjawab keraguan tersebut dengan raihan satu medali emas, satu perak, satu rekor nasional (rekornas), serta catatan waktu terbaik pribadi (personal best).

1. Lampaui Batas di Nomor Sapta Lomba

Kejutan terbesar Emilia tercipta di Stadion Supachalasai, Bangkok. Turun di nomor sapta lomba yang dikenal sangat menguras fisik, ia berhasil mengumpulkan total 5.497 poin.

Angka ini tidak hanya mengantarkannya ke podium tertinggi, tetapi juga resmi menghapus rekor nasional lama yang tertahan di angka 5.252 poin. Persaingan di nomor ini terbilang sengit.

Emilia Nova. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)
Emilia Nova. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)

Emilia harus berduel ketat dengan wakil Vietnam, Hoang Thanh Giang, yang akhirnya meraih perak dengan 5.455 poin, serta atlet Filipina, Sarah Dequinan, di posisi ketiga. Sebelum kejayaan di sapta lomba, Emilia lebih dulu mengamankan medali perak di nomor spesialisnya, lari gawang 100 meter, dengan catatan waktu 13,27 detik, hanya selisih tipis dari rekan senegaranya, Dina Aulia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190743/ahmad_khoirul_baasith-19hl_large.jpg
Kisah Inspirasi Ahmad Khoirul Baasith, Sibuk Kuliah Bukan Halangan Sabet Medali Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190750/tim_panahan_indonesia-EfZO_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Kamis 18 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Sukses Amankan 80 Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190726/indonesia_capai_target_80_medali_emas-mBzx_large.jpg
Breaking News: Indonesia Tembus Target 80 Medali Emas SEA Games 2025 Berkat Cabor Kabaddi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190705/timnas_voli_putra_indonesia-zQda_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Epic Comeback, Timnas Voli Putra Indonesia Lolos ke Final Usai Sikat Vietnam 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190704/dea_salsabila-NLov_large.jpg
Dea Salsabila Segel Emas Ke-79 dari Modern Pentathlon, Indonesia Selangkah Lagi Tuntaskan Target SEA Games 2025.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/36/3190698/timnas_basket_indonesia_vs_filipina-5FA0_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Filipina di Semifinal SEA Games 2025: Kalah 68-71, Skuad Garuda Buka Peluang Rebut Perunggu
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement