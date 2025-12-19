Kisah Haru Emilia Nova, Bangkit dari Operasi hingga Raih Emas dan Pecahkan Rekor Nasional di SEA Games 2025

TANGERANG — Arena atletik SEA Games Thailand 2025 menjadi saksi bisu kembalinya sang Ratu Gawang Indonesia, Emilia Nova. Setelah sempat menghilang dari lintasan internasional akibat badai cedera, atlet berusia 30 tahun ini membuktikan dedikasi mampu mengalahkan keterbatasan fisik dengan membawa pulang medali emas sekaligus mematahkan rekor nasional di SEA Games 2025.

Kembalinya Emilia ke panggung Asia Tenggara merupakan pencapaian emosional. Absen selama hampir tiga tahun akibat cedera lutut parah yang mengharuskannya naik meja operasi sebanyak dua kali, banyak pihak sempat meragukan performanya.

Namun, di Bangkok, Emilia menjawab keraguan tersebut dengan raihan satu medali emas, satu perak, satu rekor nasional (rekornas), serta catatan waktu terbaik pribadi (personal best).

1. Lampaui Batas di Nomor Sapta Lomba

Kejutan terbesar Emilia tercipta di Stadion Supachalasai, Bangkok. Turun di nomor sapta lomba yang dikenal sangat menguras fisik, ia berhasil mengumpulkan total 5.497 poin.

Angka ini tidak hanya mengantarkannya ke podium tertinggi, tetapi juga resmi menghapus rekor nasional lama yang tertahan di angka 5.252 poin. Persaingan di nomor ini terbilang sengit.

Emilia Nova. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)

Emilia harus berduel ketat dengan wakil Vietnam, Hoang Thanh Giang, yang akhirnya meraih perak dengan 5.455 poin, serta atlet Filipina, Sarah Dequinan, di posisi ketiga. Sebelum kejayaan di sapta lomba, Emilia lebih dulu mengamankan medali perak di nomor spesialisnya, lari gawang 100 meter, dengan catatan waktu 13,27 detik, hanya selisih tipis dari rekan senegaranya, Dina Aulia.