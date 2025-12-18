Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Breaking News: Indonesia Tembus Target 80 Medali Emas SEA Games 2025 Berkat Cabor Kabaddi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |18:59 WIB
Breaking News: Indonesia Tembus Target 80 Medali Emas SEA Games 2025 Berkat Cabor Kabaddi
Indonesia capai target 80 medali emas SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

BANGKOK - Kontingen Indonesia resmi memenuhi target medali emas yang dicanangkan pemerintah melalui Kemenpora setelah cabang olahraga (cabor) Kabaddi sukses menyumbangkan medali emas ke-80. Capaian prestisius di SEA Games 2025 ini sekaligus mengukuhkan posisi Merah Putih dalam jajaran elite persaingan olahraga Asia Tenggara.

Medali emas bersejarah tersebut diraih melalui nomor Three Star Putri. Skuad tangguh Merah Putih dalam nomor ini diperkuat oleh Ni Komang Tri Meiyoni, Yuni Amirta Nadila, Ni Luh Happy Restia Dwi, Oktavia Riska, dan Ni Kadek Ari Wartini.

1. Kemenangan Dramatis atas Malaysia

Kepastian gelar juara didapat setelah tim Indonesia memenangi laga dramatis melawan Malaysia di Chalermphrakiat Sports Operations Center Building, Bangkok, Thailand, Kamis (18/12/2025) sore WIB. Ni Komang Tri Meiyani dan kawan-kawan berhasil menyudahi perlawanan sengit tim Negeri Jiran dengan skor tipis 24-23.

Emas dari cabor Kabaddi ini menjadi medali emas ke-8 yang berhasil dipanen Tim Indonesia sepanjang hari ini saja. Sebelumnya, rentetan kepingan emas telah lebih dulu mengalir dari cabor triathlon, panahan, perahu naga, hingga modern pentathlon.

Manisnya, tambahan emas dari cabor Kabaddi ini secara otomatis membuat Indonesia sukses menuntaskan janji target 80 medali emas di SEA Games 2025. Sebagaimana diketahui, Kemenpora memang membebani target tersebut kepada kontingen Indonesia untuk ajang bergengsi se-ASEAN ini.

kontingen indonesia di sea games 2025 foto ig @timindonesiaofficial
kontingen indonesia di sea games 2025 foto ig @timindonesiaofficial

2. Potensi Melampaui Target

Kontingen Indonesia bahkan berpeluang besar untuk melampaui target 80 medali emas tersebut. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa cabang olahraga potensial yang akan memainkan partai puncak dalam sisa waktu kompetisi.

 

