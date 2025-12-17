Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gulat Berjaya, Muhammad Aliansyah Persembahkan Emas Ke-71 untuk Indonesia di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |17:09 WIB
Gulat Berjaya, Muhammad Aliansyah Persembahkan Emas Ke-71 untuk Indonesia di SEA Games 2025
Pegulat Indonesia, Muhammad Aliansyah. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

CHONBURI – Pegulat andalan Indonesia, Muhammad Aliansyah, tampil gemilang dengan mengamankan medali emas bagi Kontingen Merah Putih di ajang SEA Games 2025. Turun di nomor Greco-Roman 67 kg putra, Aliansyah menunjukkan dominasinya di atas matras dan sukses menambah koleksi emas Indonesia menjadi 71 keping.

1. Sukses Taklukkan Wakil Vietnam

Aliansyah tampil trengginas saat berlaga di Pacific Park Shopping Center Siracha, Chonburi, Thailand, Rabu (17/12/2025) sore WIB. Di partai puncak yang krusial, ia berhasil menumbangkan pegulat kuat asal Vietnam, Bui Manh Hung, guna memastikan diri berdiri di podium tertinggi.

Perjalanan Aliansyah menuju takhta juara tergolong menantang. Sebelum mencapai final, ia harus melewati hadangan para atlet gulat tangguh dari Myanmar, Filipina, hingga Laos.

Kemenangan ini membuktikan ketangguhan fisik dan strategi matang yang dipersiapkan tim gulat Indonesia.

2. Panen Medali

Muhammad Aliansyah
Muhammad Aliansyah

Selain emas dari Aliansyah, cabor gulat juga sukses menyumbangkan tiga medali perak pada hari yang sama. Prestasi tersebut diraih oleh Andika Sulaeman (Greco-Roman 77 kg), Ashar Ramadhani (Greco-Roman 97 kg), dan Lulut Gilang Saputra (Greco-Roman 87 kg).

 

