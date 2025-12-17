Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Haru Atlet Penembak Cantik Dewi Laila, Raih 2 Medali Emas SEA Games 2025 dalam Kondisi Hamil

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |14:24 WIB
Kisah Haru Atlet Penembak Cantik Dewi Laila, Raih 2 Medali Emas SEA Games 2025 dalam Kondisi Hamil
Dewi Laila raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
KISAH haru atlet penembak cantik, Dewi Laila, menarik diulas. Dia raih 2 medali emas SEA Games 2025 dalam kondisi hamil.

Tentunya, prestasi manis ini menambah kebahagiaan Dewi. Apalagi, dia ternyata sempat menyembunyikan kondisinya yang tengah hamil selama berbulan-bulan dalam persiapan jelang SEA Games 2025.

dewi laila mubarokah foto ig @timindonesiaofficial

1. Borong 2 Medali

Ya, Dewi Laila bersinar di SEA Games 2025. Atlet menembak ini sukses menyumbang 2 medali emas untuk Indonesia.

Medali pertama disumbangnya kala turun di nomor 10 meter air rifle putri. Lalu, Dewi jadi yang terbaik lagi di nomor 10 meter air rifle beregu putri. Laga-laga itu digelar pada nomor dan, pada Sabtu 13 Desember 2025.

Berkat kontribusinya, Indonesia kini bertengger kukuh di posisi kedua klasemen sementara SEA Games 2025. Total, sudah 219 medali diraih kontingen Indonesia. Rinciannya, ada 67 medali emas, 75 perak, dan 77 perunggu.

 

