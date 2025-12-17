Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Atlet Lari Odekta Naibaho, Sukses Cetak Sejarah Hattrick Emas Marathon di SEA Games 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |12:26 WIB
Kisah Atlet Lari Odekta Naibaho, Sukses Cetak Sejarah Hattrick Emas Marathon di SEA Games 2025
Odekta Naibaho raih medali emas di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

KISAH atlet lari Odekta Naibaho menarik diulas. Dia sukses cetak sejarah hattrick emas marathon di SEA Games 2025.

Ya, kiprah manis ditunjukkan Odekta Naibaho. Dia merebut medali emas usai tampil tercepat dalam perlombaan di Run Happy and Healthy Bike Lane, Bangkok, Minggu 14 Desember 2025.

Pelari nasional Odekta Naibaho (Foto: Instagram/@odekta_naibaho23)

1. Raih Medali Emas di SEA Games 2025

Odekta Naibaho yang tampil di nomor pertandingan marathon putri finis tercepat dengan catatan waktu 2 jam 43 menit 13 detik. Odekta ungguli sejumlah pelari terbaik dari negara lainnya.

Salah satunya pelari Filipina, yakni Artjoy Torregosa, yang akhirnya harus puas meraih medali perak. Sebab, dia finis dengan catatan waktu 2 jam 48 menit 00 detik.

Lalu, medali perunggu jadi milik atlet Vietnam, Thi Thu Ha Bui. Dia menyelesaikan perlombaan itu dengan catatan waktu 2 jam 54 menit 40 detik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190402/safira_dwi_meilani_raih_emas_sea_games_2025_safiradwimeilani-QxkS_large.jpg
Pencak Silat Sumbang Emas Ke-65, Indonesia Kukuh di Posisi 2 Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190401/kontingen_indonesia_dan_thailand_di_sea_games_2025-3AIq_large.jpg
Adu Nilai Bonus Medali Emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190389/klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025_rabu_17_desember_2025_pukul_1030_wib_kemenpora-A1z0_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 17 Desember 2025 Pukul 10.30 WIB: Sabet 63 Emas, Indonesia Bungkam Vietnam hingga Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190366/jason_donovan_yusuf_sabet_2_emas_di_sea_games_2025_okezone-78M6_large.jpg
Kisah Debutan Jason Donovan Yusuf yang Raih 2 Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190350/timnas_voli_putri_indonesia_sabet_medali_perunggu_di_sea_games_2025_indonesianvolleyball-Odca_large.jpg
Respons Megawati Hangestri Setelah Timnas Voli Putri Indonesia Sabet Perunggu di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190212/alwi_farhan-Imd2_large.jpg
Borong 2 Emas di SEA Games 2025, Alwi Farhan Puas Berhasil Jawab Keraguan Netizen
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement