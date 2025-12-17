Kisah Atlet Lari Odekta Naibaho, Sukses Cetak Sejarah Hattrick Emas Marathon di SEA Games 2025

KISAH atlet lari Odekta Naibaho menarik diulas. Dia sukses cetak sejarah hattrick emas marathon di SEA Games 2025.

Ya, kiprah manis ditunjukkan Odekta Naibaho. Dia merebut medali emas usai tampil tercepat dalam perlombaan di Run Happy and Healthy Bike Lane, Bangkok, Minggu 14 Desember 2025.

1. Raih Medali Emas di SEA Games 2025

Odekta Naibaho yang tampil di nomor pertandingan marathon putri finis tercepat dengan catatan waktu 2 jam 43 menit 13 detik. Odekta ungguli sejumlah pelari terbaik dari negara lainnya.

Salah satunya pelari Filipina, yakni Artjoy Torregosa, yang akhirnya harus puas meraih medali perak. Sebab, dia finis dengan catatan waktu 2 jam 48 menit 00 detik.

Lalu, medali perunggu jadi milik atlet Vietnam, Thi Thu Ha Bui. Dia menyelesaikan perlombaan itu dengan catatan waktu 2 jam 54 menit 40 detik.