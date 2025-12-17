Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 17 Desember 2025 Pukul 15.30 WIB: Sabet 69 Emas, Indonesia Tinggalkan Vietnam!

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Rabu (17/12/2025) pukul 15.30 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia untuk sementara menempati posisi dua klasemen sementara perolehan medali dengan 69 emas, 78 perak dan 77 perunggu.

Medali emas ke-69 Indonesia dipersembahkan atlet panahan Diananda Choirunisa. Perlombaan memanah itu digelar di Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Thailand pada Rabu (17/12/2025) siang WIB.

Diananda Choirunisa konsisten raih emas untuk kontingen Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)

Diananda Choirunisa tampil menawan di babak final recurve individual putri. Ia berhadapan dengan atlet panahan Vietnam, Huyen Diep Trieu. Sempat mendapat perlawanan, Diananda Choirunisa berhasil menutup duel dengan kemenangan 6-4.

1. Tim Panahan Indonesia Berjaya

Dengan hasil ini, Diananda Choirunisa berhasil menyumbang medali emas ke-69 untuk Kontingen Indonesia. Sebelumnya, Diananda Choirunisa juga berhasil mendapat medali emas dari nomor beregu putri.

Tim panahan Indonesia berhasil mengawinkan medali emas dari nomor beregu putra dan putri. Selain itu, cabor pencak silat juga berhasil menorehkan medali emas pada hari ini.