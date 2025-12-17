Equestrian Cetak Sejarah, Indonesia Amankan Emas ke-72 di SEA Games 2025

CHONBURI – Cabang olahraga (cabor) berkuda sukses memberikan kejutan manis dengan menambah pundi-pundi medali emas bagi Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Melalui nomor equestrian show jumping beregu campuran, skuad Garuda berhasil menunjukkan kelasnya sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara.

1. Dominasi Skuad Merah Putih di Chonburi

Tim equestrian Indonesia yang diperkuat oleh kombinasi apik Brayen Brata Coolen, Raymen Kaunang, Dirga Wira Syahputra, dan Arseri Rizki Brayudha tampil nyaris sempurna. Bertanding di Thai Polo & Equestrian Club Pattaya, Chonburi, Rabu (17/12/2025), mereka berhasil mengungguli rival kuat di kawasan ini.

Posisi kedua yang berhak atas medali perak ditempati oleh tim Malaysia, sementara medali perunggu diamankan oleh tim Singapura. Menariknya, tuan rumah Thailand justru gagal mengamankan satu pun medali pada nomor ini, yang semakin mempertegas keunggulan teknik para penunggang kuda asal Indonesia.

2. Menuju Ambisi Tiga Besar Klasemen

Keberhasilan ini merupakan pencapaian bersejarah karena menjadi medali emas perdana yang dipersembahkan cabor berkuda sepanjang perhelatan SEA Games 2025. Perolehan ini sekaligus melengkapi kegemilangan kontingen Indonesia hari ini yang sukses memanen 10 medali emas dari berbagai sektor.

Tim Equestrian Indonesia raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Sebelum emas dari berkuda lahir, pundi-pundi juara telah lebih dulu diraih melalui cabang olahraga gulat, panahan, dayung, dan pencak silat. Tambahan medali dari Brayen Coolen dan kawan-kawan secara resmi membawa koleksi emas Indonesia menembus angka 72 keping, mendekati target yang dicanangkan.