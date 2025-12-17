Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Lewat Panahan, Riau Ega Sumbang Emas Ke-70 Indonesia di SEA Games 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |15:57 WIB
Lewat Panahan, Riau Ega Sumbang Emas Ke-70 Indonesia di SEA Games 2025
Atlet panahan Indonesia, Riau Ega. (Foto: Instagram/riauega)
BANGKOK – Pemanah andalan Indonesia, Riau Ega Agata Salsabilla, sukses menyumbangkan medali emas tambahan bagi kontingen Merah Putih di ajang SEA Games 2025 Thailand. Tampil tenang dan presisi, Riau Ega keluar sebagai jawara setelah memenangi duel dramatis di nomor recurve individual putra.

1. Tampil Perkasa

Kemenangan ini diraih Ega setelah menumbangkan wakil Malaysia, Chern Xin Quik, dalam laga sengit yang berlangsung di Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Rabu (17/12/2025) sore WIB. Pertandingan berjalan sangat ketat hingga kedua atlet berbagi angka sama kuat 5-5.

Ega akhirnya memastikan podium tertinggi melalui babak penentuan atau shot-off. Keberhasilan ini sekaligus menggenapi koleksi emas dari cabang olahraga (cabor) panahan menjadi empat keping yang diraih sepanjang hari ini saja.

2. Menuju Target 80 Medali Emas

Sebelumnya, Diananda Choirunisa telah lebih dulu menyumbang emas dari nomor recurve individual putri, disusul oleh keberhasilan tim recurve beregu putra dan putri yang sukses mengawinkan gelar juara. Selain panahan, cabor pencak silat juga turut menyumbangkan medali emas pada hari yang sama.

Riau Ega Agatha Salsabila foto KOI
Riau Ega Agatha Salsabila foto KOI

Berkat tambahan prestasi dari Riau Ega, Indonesia kini mengoleksi total 70 medali emas, 78 perak, dan 77 perunggu. Koleksi ini masih sangat mungkin bertambah mengingat sejumlah cabor unggulan lainnya masih akan dipertandingkan dalam beberapa hari ke depan.

Sebagai informasi, kontingen Indonesia dibebani target 80 medali emas pada SEA Games 2025 ini. Dengan capaian saat ini, Indonesia diproyeksikan mampu mengamankan posisi ketiga dalam klasemen akhir pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.

