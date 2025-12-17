Lampaui Target Emas SEA Games 2025, Ketum PB PJSI Siapkan Bonus Spesial untuk Atlet Judo Indonesia

JAKARTA - Prestasi gemilang baru saja diukir oleh Tim Judo Indonesia dalam ajang SEA Games 2025 di Thailand dengan keberhasilan melampaui target yang ditetapkan. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras tersebut, para atlet dijanjikan bonus tambahan secara personal dari Ketua Umum PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) sekaligus Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Tim Judo Indonesia telah mendarat di Tanah Air dengan torehan prestasi yang sangat membanggakan. Skuad Garuda membawa pulang total tujuh medali yang terdiri dari 4 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu.

Sekretaris Jenderal PB PJSI, Regina Lefrandt Vega, mengungkapkan pencapaian ini jauh melampaui ekspektasi awal organisasi. Pasalnya, perolehan medali tersebut dua kali lipat lebih banyak dari target yang dibebankan pemerintah melalui Kemenpora, yakni dua medali emas.

"Kita dapat empat emas, dua perak, dan satu perunggu. Kami awalnya menargetkan dua emas dan puji Tuhan kami melampaui target," tutur Regina kepada awak media, termasuk Okezone, di Bandara Soekarno-Hatta, dikutip Rabu (17/12/2025).

1. Rahasia Sukses Lebihi Target

Regina menekankan konsistensi pemusatan latihan nasional (pelatnas) menjadi fondasi utama kesuksesan di Thailand. Program latihan yang tidak terputus diperkuat dengan pemusatan latihan intensif selama satu bulan di Jepang sebelum para atlet bertolak ke ajang SEA Games 2025.

Tim Judo Indonesia lampaui target medali SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

"Yang paling utama itu disiplin, kerja sama, dan solidnya tim pelatih serta atlet. Dukungan Pak Ketum juga tidak ada hentinya," tambah Regina.

Terkait bentuk penghargaan bagi para patriot olahraga yang berprestasi di Thailand kali ini, Regina memastikan bahwa Jenderal Maruli telah menyiapkan bonus khusus. Hadiah tersebut akan diserahkan langsung kepada para atlet dalam waktu dekat.