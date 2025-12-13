SEA Games 2025: Lewat Judo, I Made Sastra Persembahkan Medali Emas Ke-26 untuk Indonesia

BANGKOK – Kontingen Indonesia berhasil menambah pundi-pundi medali emas di ajang SEA Games Thailand 2025. Sumbangsih emas ke-26 kali ini datang dari cabang olahraga (cabor) Judo, yang dipersembahkan oleh atlet I Made Sastra di nomor -90kg putra.

Kepastian medali emas ke-26 tersebut diraih setelah I Made Sastra tampil gemilang di final, yang memperkuat posisi Indonesia di klasemen sementara.

1. Perjuangan I Made Sastra di Matras

I Made Sastra berhasil menjuarai nomor -90kg putra berkat penampilan apik yang ditunjukkannya. Meskipun demikian, atlet tersebut butuh perjuangan ekstra untuk mendapatkan prestasi itu karena mendapatkan perlawanan ketat dari atlet tuan rumah, Wei Puyang dari Thailand.

Prestasi yang diraih I Made Sastra ini tentunya menjadi capaian yang sangat membanggakan bagi dirinya pribadi dan kontingen Merah Putih.

2. Koleksi Medali dan Motivasi Bonus

I Made Sastra. (Foto: Kemenpora)

Saat ini, kontingen Indonesia sementara waktu mengumpulkan 26 emas, 33 perak, dan 25 perunggu. Jumlah medali ini akan terus bertambah mengingat SEA Games 2025 masih akan berlangsung sampai 20 Desember 2025.

Sebagai informasi, kontingen Indonesia dibebani target mencapai 80 medali emas oleh pemerintah. Tentunya setiap cabor akan bahu-membahu berjuang untuk mencapai target tersebut. Untuk memotivasi perjuangan atlet, pemerintah pun siap mengucurkan bonus sebesar Rp 1 miliar untuk setiap medali emas yang diraih di SEA Games 2025, sebagai bentuk apresiasi tertinggi.

(Rivan Nasri Rachman)