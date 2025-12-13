Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

SEA Games 2025: Lewat Judo, I Made Sastra Persembahkan Medali Emas Ke-26 untuk Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |18:38 WIB
SEA Games 2025: Lewat Judo, I Made Sastra Persembahkan Medali Emas Ke-26 untuk Indonesia
Atlet judo Indonesia, I Made Sastra. (Foto: Instagram/kemenpora)
A
A
A

BANGKOK – Kontingen Indonesia berhasil menambah pundi-pundi medali emas di ajang SEA Games Thailand 2025. Sumbangsih emas ke-26 kali ini datang dari cabang olahraga (cabor) Judo, yang dipersembahkan oleh atlet I Made Sastra di nomor -90kg putra.

Kepastian medali emas ke-26 tersebut diraih setelah I Made Sastra tampil gemilang di final, yang memperkuat posisi Indonesia di klasemen sementara.

1. Perjuangan I Made Sastra di Matras

I Made Sastra berhasil menjuarai nomor -90kg putra berkat penampilan apik yang ditunjukkannya. Meskipun demikian, atlet tersebut butuh perjuangan ekstra untuk mendapatkan prestasi itu karena mendapatkan perlawanan ketat dari atlet tuan rumah, Wei Puyang dari Thailand.

Prestasi yang diraih I Made Sastra ini tentunya menjadi capaian yang sangat membanggakan bagi dirinya pribadi dan kontingen Merah Putih.

2. Koleksi Medali dan Motivasi Bonus

I Made Sastra. (Foto: Kemenpora)
I Made Sastra. (Foto: Kemenpora)

Saat ini, kontingen Indonesia sementara waktu mengumpulkan 26 emas, 33 perak, dan 25 perunggu. Jumlah medali ini akan terus bertambah mengingat SEA Games 2025 masih akan berlangsung sampai 20 Desember 2025.

Sebagai informasi, kontingen Indonesia dibebani target mencapai 80 medali emas oleh pemerintah. Tentunya setiap cabor akan bahu-membahu berjuang untuk mencapai target tersebut. Untuk memotivasi perjuangan atlet, pemerintah pun siap mengucurkan bonus sebesar Rp 1 miliar untuk setiap medali emas yang diraih di SEA Games 2025, sebagai bentuk apresiasi tertinggi.

(Rivan Nasri Rachman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189680/arya_danu-hLf6_large.jpg
Atlet Taekwondo Arya Danu Susilo Raih Medali Emas Ke-25 untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/40/3189676/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-aSQj_large.jpg
Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza dan Alwi Farhan Kompak Melaju ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189658/ignatius_joshua_k-0rRW_large.jpg
Indonesia Raih Medali Emas Ke-24! Ignatius Joshua Kandou Juara Kumite Putra SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189642/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025-kVyw_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 14.00 WIB: Tambah 2 Emas, Indonesia Masih Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189636/dewi_laila_mubarokah_menyumbang_medali_emas_ke_22_buat_kontingen_indonesia_lewat_cabang_olahraga_menembak-PzA9_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Tembakan Dewi Laila Berbuah Emas Ke-22 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189630/cabor_menembak_meraih_satu_medali_emas_di_nomor_womens_10_m_rifle_air-fhpn_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Tim Menembak Beregu Putri Raih Emas ke-21 Kontingen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement