2 Emas Tambahan dari Judo! Indonesia Capai 17 Medali Emas di SEA Games 2025

SONGKHLA – Cabang olahraga (cabor) Judo kembali menjadi penyumbang medali utama bagi Indonesia di SEA Games 2025. Cabor ini sukses menambah dua medali emas, yaitu medali ke-16 dan ke-17 secara keseluruhan untuk Kontingen Indonesia, menegaskan persiapan matang yang dilakukan para atlet membuahkan hasil membanggakan.

1. Dominasi Rizqi dan Syerina

Medali emas ke-16 diraih oleh Muhammad Rizqi dari nomor Men's -55 Kg. Dalam laga final yang berlangsung di Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand, Jumat (12/12/2025), Rizqi berhasil mengalahkan rivalnya dari Vietnam, Nguyen Hoang Thanh.

Kemenangan ini disebut berkat persiapan yang cukup matang yang ia jalani. Tidak lama berselang, medali emas ke-17 dicatatkan oleh Syerina. Ia sukses menaklukkan wakil Vietnam lainnya, Le Huynh Tuong Vi, dalam nomor Women's -70 Kg, melengkapi kegemilangan Judo Indonesia hari ini.

2. Perkembangan Medali dan Target Pemerintah

Hingga saat ini, Kontingen Indonesia sudah mengumpulkan total 17 medali emas, 23 perak, dan 18 perunggu. Jumlah medali ini dipastikan akan terus bertambah karena perhelatan SEA Games 2025 masih akan berlangsung hingga 20 Desember 2025.

Kontingen Indonesia dibebani target mencapai 80 medali emas oleh pemerintah. Karena itu, setiap cabor diharapkan akan bahu-membahu untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

Atlet judi, Syerina sumbang medali emas di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Pemerintah juga telah menegaskan komitmen untuk mengucurkan bonus sebesar Rp1 miliar untuk setiap medali emas yang diraih di SEA Games 2025. Bonus ini merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah Asia Tenggara.

(Rivan Nasri Rachman)