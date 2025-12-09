Dipimpin Robi Syianturi dan Megawati Hangestri, Kontingen Indonesia Disambut Meriah di Opening Ceremony SEA Games 2025

BANGKOK – Kontingen Indonesia disambut meriah di upacara pembukaan SEA Games Thailand 2025. Tim Merah-Putih dipimpin oleh Robi Syianturi dan Megawati Hangestri.

Dalam acara itu, Robi Syianturi dan Megawati Hangestri mengenakan pakaian adat Indonesia. Robi Syianturi berpakaian adat Sumatera Utara, sementara Megawati memakai pakaian adat dari Lampung.

1. Tampil Menawan

Robi Syianturi yang merupakan atlet lari jarak menengah tampil dengan setelan formal hitam. Dia mengenakan ulos dan ikat kepala adat Sumatera Utara.

Sementara itu, Megawati Hangestri yang dikenal sebagai atlet bola voli putri memakai kebaya merah yang dipadukan dengan kain tapis. Dia juga memakai mahkota siger khas Lampung.

Keduanya diikuti oleh beberapa perwakilan atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga dalam defile atlet kali ini. Robi dan Megawati terus menebar senyum dan menyapa para hadirin. Senyuman itu dibalas dengan sambutan meriah tepuk tangan dan sorak sorai penonton.