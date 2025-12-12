Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 12 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Ke-3, Unggul Jauh dari Malaysia

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada hari ini, Jumat (12/12/2025) hingga pukul 21.00 WIB masih dipimpin tuan rumah Thailand. Sedangkan Kontingen Indonesia berada di posisi ketiga dengan 20 medali emas.

Secara keseluruhan, Indonesia sudah mengoleksi 72 medali di SEA Games 2025. Dengan rincian 20 medali emas, 28 perak, dan 24 perunggu.

1. Thailand Makin Tak Terkejar

Thailand sejauh memimpin klasemen medali SEA Games 2025, bahkan makin tak terkejar. Bayangkan saja, Thailand sudah mencatatkan 137 medali!

137 medali itu terdiri dari 66 emas, 43 perak, dan 28 perunggu. Perolehan medali emas Thailand begitu banyak, bahkan unggul jauh dari peringkat kedua, Vietnam.

Alma Ariella Stany. (Foto: Kemenpora)

Kontingen Vietnam tercatat sudah membukukan total 84 medali. Dengan catatan 24 emas, 17 perak, dan 43 perunggu.