HS Fighting Championship: Malam Pertarungan Para Bintang, Tonton Eksklusif Mulai Rp29.000 di RCTI+

JAKARTA – Ajang kompetisi bela diri paling dinantikan, HS Fighting Championship Fight Night, resmi diumumkan! Bersama sponsor utama mereka, Rokok HS, Championship ini akan menghadirkan malam penuh adrenalin yang menampilkan total 13 pertarungan bergengsi dari 26 petarung elite Tanah Air. Seluruh rangkaian acara akan dimulai dengan konferensi pers pada 12 Desember 2025, sebelum puncaknya, Fight Night, dihelat pada 13 Desember 2025. Jangan lewatkan aksi para jawara karena seluruh rangkaian dapat disaksikan secara streaming eksklusif di RCTI+ Superapp!

Tahun ini, HS Fighting Championship dirancang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai platform kompetisi profesional yang menonjolkan kemampuan teknis para petarung sekaligus memperkuat ekosistem bela diri nasional. Dengan dukungan penuh dari Rokok HS, penyelenggaraan ini menerapkan standar operasional tinggi, mulai dari keamanan, profesionalitas pertandingan, hingga kualitas produksi yang semakin matang.

Sebanyak 26 fighter telah dikonfirmasi turun ke arena dengan susunan pertandingan yang kompetitif dan menarik perhatian komunitas bela diri. Sejumlah duel utama antara lain:

Fadhillah “The Man of Miracle” Habibi vs A’laa Salya Putra Rinawan “A’LAA”

Ibrahim “Boy” Dompass vs Ifan “Jeendmen” Ardianto

Laurencia “Queen Reva” Gunawan vs Safiya “Preetypiy” Ajani

Janis “Prince J” Fajar Rilambang vs Faizal “Bad Boxer” Ghazzy

HS Fighting Championship Fight Night

Pertandingan lainnya juga mempertemukan nama-nama yang tak asing lagi di komunitas bela diri, seperti:

Pandu “Lil Felix” Pramudya vs Redouane “Lil Rascal” El Nino

Bidicofft “Bidicofft” Johari vs Firinandio “Jezz” Daiva

Alvian “The Kamolang” Bakker vs Sendy “Prince Sendy” Satria

Abdur “Abdur” Ja’far Thalib vs Abdul “The Borz” Hafidz

Ananda “Battack” Raja vs Solla “Antasena”

Hanang “Terminator” Setiawan vs Marcelino “Cino” Ayala

Haycal “Onfroy” Alief vs Gaung Sabda Alam “Gaga Muhammad”

Mohammad “Mr Kilo” Kadafi vs Maxi “Thunderhand” Leinderd

Jefri “The Humbleman” Rahmadianto vs Rachmat Rizal Gozali “KKCAL” (partai penutup)

HSFC bertajuk “Born Different Fight Night” Menjadi puncak penyelenggaraan dengan seluruh pertarungan berlangsung di bawah pengawasan wasit profesional, protokol medis ketat, serta tata kelola arena yang mengikuti standar kompetisi bela diri nasional maupun internasional.