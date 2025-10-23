Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |14:13 WIB
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
Garuda Fight Championship For Revenge sukses membangkitkan dunia tinju Indonesia (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Dunia tinju Indonesia sedang bersemangat lagi! Garuda Fight Championship (GFC) “For Revenge”, yang disiarkan eksklusif di RCTI+ SuperApp, 11 Oktober lalu, sukses menarik lebih dari 13 ribu penonton, baik secara langsung maupun streaming.

Event ini bukan sekadar pertandingan, tapi pengalaman hiburan penuh. Dimulai dengan tayangan Backstage+ yang menyoroti momen emosional para petarung sebelum naik ring, lalu dua pertandingan gratis yang disiarkan di RCTI+, hingga puncaknya — duel panas Capung vs Danil yang bikin penonton menahan napas sejak ronde pertama.

1. Momentum

Garuda Fight Championship (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

CEO GFC, Helmi Darajat Arifin @paparock, menyebut kerja sama dengan RCTI+ sebagai momentum besar bagi dunia tinju Tanah Air. Sebab, tinju kini jadi lebih dekat dengan masyarakat.

“RCTI+ membuat tinju jadi lebih dekat dengan masyarakat. Hanya dengan Rp29 ribu, penonton bisa nonton pertandingan besar, plus menikmati konten premium lain dari Vision+,” ujar Helmi yang sekaligus promotor ajang tersebut.

2. Bukti Nyata

Deputi COO RCTI+, Ade Rachman, menambahkan, antusiasme penonton adalah bukti nyata olahraga tinju kembali digemari publik. Ini memperlihatkan adanya gairah baru di dunia tersebut.

“Kami melihat gairah baru di dunia tinju Indonesia. Lebih dari 13 ribu penonton adalah bukti olahraga ini bisa menjadi tontonan favorit lintas generasi,” ujar Ade.

Sejak sore, ribuan penggemar sudah menyerbu aplikasi RCTI+ untuk menyaksikan momen di balik layar yang tidak tertangkap kamera utama melalui Backstage+, serta menikmati dua laga gratis sebagai pemanasan. Semakin malam, suasana kian panas saat delapan pertandingan utama berlangsung — hingga akhirnya Capung dan Danil naik ke ring membuktikan siapa raja sebenarnya.

“GFC bukan sekadar ajang bertarung, tapi wadah bagi petinju muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Lebih dari 13 ribu penonton hadir dan menonton lewat RCTI+ — ini membuktikan tinju Indonesia hidup kembali,” kata Co-CEO Garuda Fight Championship, Laurend Hutagalung.

Kerja sama strategis dengan RCTI+ SuperApp membuka era baru bagi dunia olahraga digital di Indonesia. Ade menegaskan kesuksesan GFC “For Revenge” memperkuat positioning RCTI+ sebagai multi-sports platform terbesar di Indonesia.

“RCTI+ kini bukan hanya aplikasi hiburan, tapi juga official broadcasting partner untuk berbagai cabang olahraga besar seperti biliar, tinju, badminton, voli, futsal, dan sepak bola. GFC ‘For Revenge’ adalah langkah awal dari misi kami membangun ekosistem olahraga digital di Indonesia,” jelas Ade.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement