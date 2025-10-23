Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit

JAKARTA - Dunia tinju Indonesia sedang bersemangat lagi! Garuda Fight Championship (GFC) “For Revenge”, yang disiarkan eksklusif di RCTI+ SuperApp, 11 Oktober lalu, sukses menarik lebih dari 13 ribu penonton, baik secara langsung maupun streaming.

Event ini bukan sekadar pertandingan, tapi pengalaman hiburan penuh. Dimulai dengan tayangan Backstage+ yang menyoroti momen emosional para petarung sebelum naik ring, lalu dua pertandingan gratis yang disiarkan di RCTI+, hingga puncaknya — duel panas Capung vs Danil yang bikin penonton menahan napas sejak ronde pertama.

1. Momentum

CEO GFC, Helmi Darajat Arifin @paparock, menyebut kerja sama dengan RCTI+ sebagai momentum besar bagi dunia tinju Tanah Air. Sebab, tinju kini jadi lebih dekat dengan masyarakat.

“RCTI+ membuat tinju jadi lebih dekat dengan masyarakat. Hanya dengan Rp29 ribu, penonton bisa nonton pertandingan besar, plus menikmati konten premium lain dari Vision+,” ujar Helmi yang sekaligus promotor ajang tersebut.

2. Bukti Nyata

Deputi COO RCTI+, Ade Rachman, menambahkan, antusiasme penonton adalah bukti nyata olahraga tinju kembali digemari publik. Ini memperlihatkan adanya gairah baru di dunia tersebut.

“Kami melihat gairah baru di dunia tinju Indonesia. Lebih dari 13 ribu penonton adalah bukti olahraga ini bisa menjadi tontonan favorit lintas generasi,” ujar Ade.

Sejak sore, ribuan penggemar sudah menyerbu aplikasi RCTI+ untuk menyaksikan momen di balik layar yang tidak tertangkap kamera utama melalui Backstage+, serta menikmati dua laga gratis sebagai pemanasan. Semakin malam, suasana kian panas saat delapan pertandingan utama berlangsung — hingga akhirnya Capung dan Danil naik ke ring membuktikan siapa raja sebenarnya.

“GFC bukan sekadar ajang bertarung, tapi wadah bagi petinju muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Lebih dari 13 ribu penonton hadir dan menonton lewat RCTI+ — ini membuktikan tinju Indonesia hidup kembali,” kata Co-CEO Garuda Fight Championship, Laurend Hutagalung.

Kerja sama strategis dengan RCTI+ SuperApp membuka era baru bagi dunia olahraga digital di Indonesia. Ade menegaskan kesuksesan GFC “For Revenge” memperkuat positioning RCTI+ sebagai multi-sports platform terbesar di Indonesia.

“RCTI+ kini bukan hanya aplikasi hiburan, tapi juga official broadcasting partner untuk berbagai cabang olahraga besar seperti biliar, tinju, badminton, voli, futsal, dan sepak bola. GFC ‘For Revenge’ adalah langkah awal dari misi kami membangun ekosistem olahraga digital di Indonesia,” jelas Ade.