HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Voli Indoor SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Lolos Semifinal Usai Bantai Myanmar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |16:59 WIB
Hasil Voli Indoor SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Lolos Semifinal Usai Bantai Myanmar!
Timnas Voli Putri Indonesia berhasil melaju ke semifinal cabang olahraga (cabor) voli SEA Games 2025! (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
A
A
A

BANGKOK – Timnas Voli Putri Indonesia berhasil melaju ke semifinal cabang olahraga (cabor) voli SEA Games 2025! Mereka sukses menempati posisi atas di klasemen Grup B SEA Games 2025 usai mengalahkan Timnas Voli Putri Myanmar 3-0 (25-10, 25-12, 25-12)!

Bermain di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, Kamis (11/12/2025) sore WIB, Timnas Voli Putri Indonesia tampil menyengat. Mereka langsung unggul jauh atas Myanmar dengan skor 10-4.

Timnas Voli Putri Indonesia

Megawati dkk tak mendapat perlawanan yang berarti dari Myanmar. Tim voli putri Indonesia cukup nyaman mencuri poin demi poin hingga skor 19-7. Pada akhirnya, mereka menutup set pertama dengan skor akhir 25-10.

Pada set kedua, Timnas voli putri Indonesia kembali mendominasi permainan. Megawati cs unggul jauh atas Myanmar dengan skor 7-2.

Tim Merah Putih terus memperlebar jarak keunggulannya hingga 16-6. Myanmar dibuat tak berkutik. Alhasil, mereka menutup set kedua dengqn skor 25-12.

 

Halaman:
1 2
