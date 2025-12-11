Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini Kamis 11 Desember 2025: Ada Voli Putri Indonesia vs Myanmar, hingga Tenis!

JADWAL wakil Indonesia di SEA Games 2025 hari ini, Kamis 11 Desember 2025, menarik diulas. Laga seru di sejumlah cabang olahraga (cabor) siap dilakoni skuad Merah Putih, di antaranya di voli hingga tenis.

Ya, perjuangan kontingen Indonesia di SEA Games 2025 berlanjut hari ini. Total, ada 12 cabor yang akan dijadwalkan diikuti wakil Indonesia hari ini.

1. Voli Putri Indonesia Siap Tempur

Timnas Voli Putri Indonesia sudah mulai perjalanan di SEA Games 2025. Pada laga perdana Grup B yang berlangsung kemarin, Megawati Hangestri cs sukses kalahkan Malaysia dengan skor telak 3-0 dengan rincian skor 25-12, 25-12, dan 25-16.

Hasil ini membawa Timnas Voli Putri Indonesia menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup B. Timnas Voli Putri Indonesia memepet ketat Vietnam yang ada di puncak klasemen dengan 3 poin juga.

Kini, Timnas Voli Putri Indonesia akan hadapi Myanmar di laga kedua Grup B. Kans menang tentunya terbuka lebar. Myanmar sendiri tumbang di laga perdana Grup B dari Vietnam dengan skor 0-3 (9-25, 10-25, dan 6-25).

Menarik kini menantikan laga Timnas Voli Putri Indonesia vs Myanmar. Laga itu akan digelar di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, pada Kamis (11/12/2025) pukul 15.00 WIB.