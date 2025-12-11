Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini Kamis 11 Desember 2025: Ada Voli Putri Indonesia vs Myanmar, hingga Tenis!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |08:39 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini Kamis 11 Desember 2025: Ada Voli Putri Indonesia vs Myanmar, hingga Tenis!
Timnas Voli Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PBVSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di SEA Games 2025 hari ini, Kamis 11 Desember 2025, menarik diulas. Laga seru di sejumlah cabang olahraga (cabor) siap dilakoni skuad Merah Putih, di antaranya di voli hingga tenis.

Ya, perjuangan kontingen Indonesia di SEA Games 2025 berlanjut hari ini. Total, ada 12 cabor yang akan dijadwalkan diikuti wakil Indonesia hari ini.

Timnas Voli Putri Indonesia

1. Voli Putri Indonesia Siap Tempur

Timnas Voli Putri Indonesia sudah mulai perjalanan di SEA Games 2025. Pada laga perdana Grup B yang berlangsung kemarin, Megawati Hangestri cs sukses kalahkan Malaysia dengan skor telak 3-0 dengan rincian skor 25-12, 25-12, dan 25-16.

Hasil ini membawa Timnas Voli Putri Indonesia menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup B. Timnas Voli Putri Indonesia memepet ketat Vietnam yang ada di puncak klasemen dengan 3 poin juga.

Kini, Timnas Voli Putri Indonesia akan hadapi Myanmar di laga kedua Grup B. Kans menang tentunya terbuka lebar. Myanmar sendiri tumbang di laga perdana Grup B dari Vietnam dengan skor 0-3 (9-25, 10-25, dan 6-25).

Menarik kini menantikan laga Timnas Voli Putri Indonesia vs Myanmar. Laga itu akan digelar di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, pada Kamis (11/12/2025) pukul 15.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189126/tim_bulu_tangkis_indonesia_di_sea_games_2025-IcXR_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Kamis 11 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Indonesia Pepet Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/43/3188999/syelomitha_afrilaviza_injilia_wongkar-oeYs_large.jpg
Kisah Syelomitha Afrilaviza Injilia Wongkar, Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/43/3189064/tim_canoe_indonesia_sumbang_medali_emas_di_sea_games_2025-r3Qk_large.jpg
Usai Raih Medali Emas SEA Games 2025, Tim Canoe Indonesia Optimistis Tatap Asian Beach dan Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/43/3188989/rendy_varera-bQrl_large.jpg
Perasaan Rendy Varera Usai Sumbang Medali Pertama untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/43/3189092/tim_bulu_tangkis_indonesia-URDE_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 10 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Posisi 2, Jauhi Kejaran Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/40/3189083/aldila_sutjiadi_bersama_janice_tjen-Jozl_large.jpg
Hasil Tenis SEA Games 2025: Tim Putri Indonesia Melaju ke Semifinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement