Adu Raihan Medali Emas Indonesia dengan Filipina di SEA Games, bak Bumi dan Langit!

ADU raihan medali emas Indonesia dengan Filipina di SEA Games menarik diulas. Perbedaannya ternyata begitu jauh bak bumi dan langit!

Kiprah Indonesia dan Filipina di SEA Games menarik diulas karena di cabor sepakbola pria, Timnas Indonesia U-22 baru saja kalah dari Filipina. Kekalahan ini ukir sejarah pahit bagi skuad Garuda Muda di SEA Games.

1. Kalah

Ya, pil pahit baru saja ditelan Timnas Indonesia U-22 kala berhadapan dengan Timnas Filipina U-22 di laga perdana Grup C SEA Games 2025. Main di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Senin 8 Desember 2025, Garuda Muda kalah 0-1.

Satu gol yang bersarang ke gawang Cahya Supriadi itu dicetak oleh Ato Banatao di injury time babak pertama. Hasil ini membawa Filipina lolos ke babak semifinal dengan status juara Grup C karena koleksi enam poin.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-22 masih harus berjuang untuk lolos lewat jalur runner-up terbaik. Laga Timnas Indonesia U-22 melawan Myanmar U-22 di matchday terakhir Grup C jadi penentuan.

Kekalahan ini juga membuat Timnas Indonesia U-22 ukir sejarah pahit di SEA Games. Ini pertama kalinya Indonesia kalah dari Filipina di ajang SEA Games. Dalam delapan pertemuan sebelumnya, Filipina tak pernah menang atas Indonesia.