HOME SPORTS NETTING

Hasil Tenis SEA Games 2025: Tim Putri Indonesia Melaju ke Semifinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |20:54 WIB
Hasil Tenis SEA Games 2025: Tim Putri Indonesia Melaju ke Semifinal
Tenis Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025. (Foto: Instagram/dila11)
A
A
A

NONTHABURI – Tim Tenis Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Laos dalam pertandingan perempat final beregu SEA Games 2025. Kemenangan ini memastikan skuad Merah Putih melaju ke babak semifinal dalam laga yang berlangsung di National Tennis Development Center, Nonthaburi, Thailand, Rabu (10/12/2025).

1. Priska dan Janice Tuntaskan Tunggal Putri

Pada laga perdana, tunggal putri pertama, Priska Madelyn Nugroho, menghadapi McDonald. Priska tampil begitu percaya diri dalam set pertama dan berhasil mengumpulkan pundi-pundi poin dengan mudah.

Priska mampu mengatasi perlawanan McDonald dengan poin telak 6-1. Kemenangan itu menjadi modal apiknya untuk set kedua.

Priska pun kembali tampil begitu konsisten di dalam set kedua untuk mencatatkan hasil apik. Dia berhasil mencatatkan hasil manis dengan poin 6-2.

Dalam laga tunggal putri kedua, Janice Tjen meraih kemenangan atas Malaylack Pathummakurinen dalam set pertama dengan poin 6-2. Malaylack Pathummakurinen mencoba memberikan perlawanan ketat untuk Janice Tjen dalam set kedua.

Janice Tjen
Janice Tjen

Akan tetapi, dia lagi-lagi mengakui ketangguhan lawan dan kalah dengan poin 5-7.

 

Halaman:
1 2
