Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Myanmar di SEA Games 2025, Live di MNCTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Myanmar di SEA Games 2025. Laga seru ini bisa disaksikan secara live di MNCTV.

Ya, perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia berlanjut hari ini. Tim Merah Putih akan tantang Myanmar di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, pada Kamis (11/12/2025) pukul 15.00 WIB.

1. Buka Perjalanan dengan Manis

Sebelumnya, Timnas Voli Putri Indonesia sudah buka perjalanan dengan manis di SEA Games 2025. Melawan Malaysia di laga perdana Grup B, Timnas Voli Putri Indonesia sukses menang telak 3-0.

Laga set pertama diselesaikan Timnas Voli Putri Indonesia dengan skor 25-12. Kemudian, Megawati Hangestri cs kembali membungkam Malaysia dengan skor sama di set kedua, yakni 25-12.

Berlanjut ke set ketiga, meski Malaysia berusaha bangkit, mereka tetap tumbang. Timnas Voli Putri Indonesia menang dengan skor 25-16.