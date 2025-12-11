Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Jafar/Felisha Lolos Perempatfinal, Amri/Nita Langsung Angkat Koper!

HASIL bulu tangkis SEA Games 2025 menarik diulas. Dua wakil Indonesia di sektor ganda campuran, yakni Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, harus mendapat hasil berbeda.

Jafar/Felisha berhasil meraih tiket perempatfinal usai tampil apil di Thammasat University Rangsit Gymnasium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (11/12/2025) pagi WIB. Sayangnya, Amri/Nita langsung tersingkir.

1. Jafar/Felisha Menang

Jafar/Felisha berhasil menang atas wakil Singapura, Eng Keat Wesley Koh/Zheng Yan Li. Meski harus berjuang 3 gim, mereka menang dengan skor 19-21, 21-8, dan 21-19.

Jafar/Felisha mendapat perlawanan cukup ketat dari Koh/Zheng pada gim pertama. Hal itu membuat kedua pasangan saling kejar-mengejar angka.

Koh/Zheng akhirnya dapat menutup gim pertama dengan catatan manis. Dia berhasil mengalahkan Jafar/Felisha dengan poin 21-19.

Jafar/Felisha mencoba bangkit di gim kedua untuk membalas kekalahan dari Koh/Zheng di gim pertama. Mereka pun dapat meraih hasil maksimal dengan poin 21-8.

Di gim ketiga, Jafar/Felisha kembali tampil cukup solid. Alhasil, mereka kembali meraih hasil maksimal atas Koh/Zheng dengan poin 21-19.