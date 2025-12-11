Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: 2 Tunggal Putra dan 1 Putri Lolos Perempatfinal

Tiga wakil Indonesia melaju ke perempatfinal cabor bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan termasuk Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (Foto: X/@INABadminton)

PATHUM THANI – Hasil cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 sudah diketahui. Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah sukses melaju ke perempatfinal nomor individu. Langkah serupa diikuti oleh Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.

Cabor bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan digelar di Thammasat University Rangsit Gymnasium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (11/12/2025). Wakil-wakil Indonesia kembali turun berlaga.

Dhinda sukses mengalahkan Nguyen Thuy Linh dengan poin 16-21, 22-20, dan 21-14. Lalu, Alwi menyisihkan Nguyen Hai Dang dengan 21-17 dan 21-15. Sementara, Ubed menang atas Le Duc Phat dengan 17-21, 21-9, dan 21-19.

Meski menang, Dhinda cukup kesulitan meladeni permainan Thuy Linh dalam gim pertama. Hal tersebut dikarenakan, ia kehilangan poin demi poin.

Akhirnya, Dhinda harus mengakui keunggulan Thuy Linh dengan poin 16-21 dalam gim pertama. Dalam gim kedua, ia bangkit dan berhasil mengalahkan wakil Vietnam itu dengan poin 22-20.

Thuy Linh mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Dhinda dalam gim ketiga. Alhasil, ia lagi-lagi harus takluk dari dengan poin 14-21.