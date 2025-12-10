Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 10 Desember 2025 Pukul 10.30 WIB: Indonesia Ke-2!

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Rabu (10/12/2025) pukul 10.30 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia untuk sementara menempati peringkat dua klasemen dengan koleksi satu perak.

1. Medali Pertama Indonesia dari Rendy Varera

Medali pertama Indonesia di SEA Games 2025 diraih Rendy Varera yang turun pada nomor Men’s Mountain Bike (MTB) Downhill putra. Ia mencatatkan waktu 02:38.714 setelah melalui lintasan yang menantang dan kompetitif di Khao Kheow Open Zoo, Thailand.

Rendy Varera persembahkan medali perak bagi Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

“Cukup lega, ini saya sudah berikan dengan maksimal, saya sangat bersyukur dengan hasil hari ini. Catatan waktu ini personal best dan waktu terbaik yang bisa saya berikan,” kata Rendy dalam keterangan pers yang diterima Okezone dari NOC Indonesia, Rabu (10/12/2025).

“Selanjutnya, saya harus banyak Latihan lagi. Saya mau kurangin rem untuk ke depannya, dan dikuatin lagi buat pedalling-nya,” sambung Rendy.

Sementara itu, medali emas dimenangkan atlet tuan rumah Thailand, Methasit Boonsane yang tampil dominan dengan catatan waktu 02:37.856. Sementara itu, posisi ketiga ditempati atlet Filipina, John Derick Fart dengan waktu 02:43.676.