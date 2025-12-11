Advertisement
SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Duet Subhi/Stevani Maysche Ibo dari Cabor Canoe Sumbang Emas Ke-8 untuk Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |16:02 WIB
Hasil SEA Games 2025: Duet Subhi/Stevani Maysche Ibo dari Cabor Canoe Sumbang Emas Ke-8 untuk Indonesia
Cabor canoe raih emas di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

PUNDI-pundi medali emas Indonesia di SEA Games 2025 makin bertambah. Kali ini, medali emas didapat dari cabang olahraga (cabor) canoe.

Medali emas tersebut disumbang oleh Subhi/Stevani Maysche Ibo lewat nomor ganda campuran kayak 200 meter. Subhi/Stevani tampil kilat di The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong, Kamis (11/12/2025).

canoe

Tampil Ciamik

Subhi/Stevani meraih medali emas dengan catatan waktu 36,409 detik. Mereka ungguli atlet Vietnam (37,397 detik), dan Singapura (38,290 detik).

Prestasi Subhi/Stevani praktis menambah pundi-pundi medali emas skuad Merah Putih. Ini menjadi medali emas kedelapan Indonesia di SEA Games 2025.

Tim Indonesia saat ini telah mengoleksi total 27 medali. Rinciannya, tujuh medali emas, 13 perak, dan tujuh perunggu.

Indonesia masih berpotensi menambah pundi-pundi medalinya, tak terkecuali medali emas. Sebab, masih ada beberapa cabor yang dipertandingkan seperti renang, senam artistik, hingga atletik dalam perburuan medali.

(Djanti Virantika)

