Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 10 Desember 2025 Pukul 17.00 WIB: Indonesia Posisi 3, Jauh Ungguli Malaysia!

Kontingen Indonesia menempati posisi tiga klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025. (Foto: Laman resmi SEA Games 2025)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Rabu (10/12/2025) pukul 17.00 WIB sudah dirilis. Kontingen Indonesia untuk sementara menempati posisi tiga klasemen dengan koleksi dua emas, empat perak dan tiga perunggu.

Sebanyak dua emas didapatkan Indonesia dari cabang olahraga Taekwondo Putra nomor lomba poomsae team. Atlet Indonesia yang turun di nomor ini adalah trio Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozy, dan Muhammad Rizal.

Sementara itu, emas kedua Indonesia didapatkan dari cabang olahraga kano nomor mixed four 500m. Tim Indonesia saat itu diperkuat Subhi, Ramla Baharuddin, Indra Hidayat dan Stevani Maysche Ibo.

1. Indonesia Masih Berpeluang Tambah Emas

Kontingen Indonesia masih berpeluang menambah pundi-pundi emas. Di cabang olahraga bulu tangkis beregu putra, Indonesia tengah menghadapi Malaysia di final.

Alwi Farhan buka keunggulan 1-0 Indonesia atas Malaysia. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Untuk sementara Indonesia unggul 1-0 setelah Alwi Farhan menang 21-12 dan 21-19 kontra Leong Jun Hao. Indonesia selangkah lagi unggul 2-0 setelah Sabar/Reza menang 21-12 atas Aaron Chia/Soh Woi Yiik di set pertama.

Satu harapannya, kontingen Indonesia terus berjuang memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kita sebagai penikmat olahraga Tanah Air tinggal mendoakan dan mendukung perjuangan anak bangsa di SEA Games 2025.