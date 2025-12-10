Kisah Atlet Renang Supercantik Joscelin Yeo, Pemegang Medali Emas Terbanyak Sepanjang Sejarah SEA Games

KISAH atlet renang supercantik Joscelin Yeo menarik diulas. Dia merupakan pemegang medali emas terbanyak sepanjang sejarah SEA Games.

Catatan manisnya membawanya jadi atlet tersukses di SEA Games. Namun, perolehan medalinya sudah tak mungkin bertambah karena Joscelin Yeo sudah pensiun.

1. Atlet Kebanggaan Singapura

Joscelin Yeo merupakan atlet kebanggaan Singapura. Atlet kelahiran 2 Mei 1979 ini jadi andalan di sektor renang.

Prestasi ciamik diukir Joscelin Yeo sepanjang kariernya. Dia pun berturut-turut mewakili Singapura di Olimpiade.

Dia total tampil 4 kali di ajang Olimpiade. Hal itu terjadi pada 1992, 1996, 2000, hingga 2004. Selain Olimpiade, dia juga tampil di Asian Game dalam 4 periode.

Di Asian Games 1994 dan 2002, Yeo memenangkan medali perunggu di nomor 100 meter gaya kupu. Dia merupakan satu-satunya perenang Singapura yang memenangkan medali di kedua Asian Games tersebut. Asian Games 2006 adalah kompetisi internasional terakhirnya.