Kisah Ratu Thailand yang Ikut Tanding di SEA Games 2025 Jadi Atlet Perahu Layar, Bidik Medali Emas

KISAH ratu Thailand, Suthida Bajrasudhabimalalakshana, menarik diulas. Istri dari raja Thailand ini ikut tanding di SEA Games 2025.

Suthida Bajrasudhabimalalakshana akan jadi atlet Thailand di cabang olahraga perahu layar. Dia pun tak sekadar ambil bagian, Suthida Bajrasudhabimalalakshana membidik medali emas.

1. Ikut Tampil di Cabor Perahu Layar

Dilansir dari Vietnam.VN, Ratu Suthida akan tampil di cabor perahu layar. Dia tampil di nomor pertandingan perahu layar SSL47.

Ratu Suthida akan bertindak sebagai navigator dalam perlombaan nanti. Pertandingan ini tidak mudah karena setiap tim membutuhkan sebuah perahu layar besar sepanjang 47 kaki atau 14 meter. Setiap tim membutuhkan teknik, kekuatan, presisi, dan kerja sama yang mulus untuk mengatasi berbagai kondisi angin dan gelombang.

Ratu Suthida pun tak main-main dalam bertanding di SEA Games 2025 ini. Dia berlatih sangat keras dan serius di Pattaya, Provinsi Chonburi, yang jadi tempat pertandingan juga untuk cabor tersebut di SEA Games 2025.

Pertandingan di nomor perahu layar SSL47 ini dijadwalkan pada 15-18 Desember 2025. Ratu Suthida memastikan medali emas jadi target utamanya.