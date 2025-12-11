Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Ratu Thailand yang Ikut Tanding di SEA Games 2025 Jadi Atlet Perahu Layar, Bidik Medali Emas

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |16:05 WIB
Kisah Ratu Thailand yang Ikut Tanding di SEA Games 2025 Jadi Atlet Perahu Layar, Bidik Medali Emas
Ratu Suthida Bajrasudhabimalalakshana ikut SEA Games 2025. (Foto: Bangkok Embassy)
A
A
A

KISAH ratu Thailand, Suthida Bajrasudhabimalalakshana, menarik diulas. Istri dari raja Thailand ini ikut tanding di SEA Games 2025.

Suthida Bajrasudhabimalalakshana akan jadi atlet Thailand di cabang olahraga perahu layar. Dia pun tak sekadar ambil bagian, Suthida Bajrasudhabimalalakshana membidik medali emas.

ratu Suthida Bajrasudhabimalalakshana

1. Ikut Tampil di Cabor Perahu Layar

Dilansir dari Vietnam.VN, Ratu Suthida akan tampil di cabor perahu layar. Dia tampil di nomor pertandingan perahu layar SSL47.

Ratu Suthida akan bertindak sebagai navigator dalam perlombaan nanti. Pertandingan ini tidak mudah karena setiap tim membutuhkan sebuah perahu layar besar sepanjang 47 kaki atau 14 meter. Setiap tim membutuhkan teknik, kekuatan, presisi, dan kerja sama yang mulus untuk mengatasi berbagai kondisi angin dan gelombang.

Ratu Suthida pun tak main-main dalam bertanding di SEA Games 2025 ini. Dia berlatih sangat keras dan serius di Pattaya, Provinsi Chonburi, yang jadi tempat pertandingan juga untuk cabor tersebut di SEA Games 2025.

Pertandingan di nomor perahu layar SSL47 ini dijadwalkan pada 15-18 Desember 2025. Ratu Suthida memastikan medali emas jadi target utamanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189238/cabor_canoe-bv9y_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Duet Subhi/Stevani Maysche Ibo dari Cabor Canoe Sumbang Emas Ke-8 untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189234/cabor_karate_menyumbang_satu_medali_emas_di_sea_games_2025-rjBb_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Karate Sumbang Emas Ke-7 lewat Leica Al Humaira Lubis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/40/3189222/tiga_wakil_indonesia_melaju_ke_perempatfinal_cabor_bulu_tangkis_sea_games_2025_nomor_perorangan-CGHE_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: 2 Tunggal Putra dan 1 Putri Lolos Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/40/3189190/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-fn8J_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Jafar/Felisha Lolos Perempatfinal, Amri/Nita Langsung Angkat Koper!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189188/klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025_kamis_11_desember_2025_pukul_1230_wib_noc_indonesia-keZU_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Kamis 11 Desember 2025 Pukul 12.30 WIB: Indonesia Ke-2, Vietnam dan Malaysia Lewat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189178/timnas_voli_putri_indonesia-VLnE_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Myanmar di SEA Games 2025, Live di MNCTV!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement