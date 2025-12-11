Hasil SEA Games 2025: Karate Sumbang Emas Ke-7 lewat Leica Al Humaira Lubis!

Cabor karate menyumbang satu medali emas di SEA Games 2025 lewat Leica Al Humaira Lubis (Foto: Instagram/@kemenpora)

BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) karate menyumbang emas ketujuh buat Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Leica Al Humaira Lubis sukses memenangi babak final nomor kumite +68kg putri.

Pertandingan perebutan medali itu digelar di Ratthaprasasanabhakti Building, Bangkok, Thailand, Kamis (11/12/2025) siang WIB. Leica ditantang Konenyvong Souphaphone di partai puncak.

Leica menang dengan skor akhir 2-0 atas Souphaphone. Alhasil, Indonesia menambah satu keping medali emas dari cabor ini.

Selain emas, karate juga menyumbang satu keping medali perak untuk tim Indonesia. Medali itu didapatkan oleh Daniel Hutapea yang turun di nomor kumite +84kg putra.