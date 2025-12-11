Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Karate Sumbang Emas Ke-7 lewat Leica Al Humaira Lubis!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |15:36 WIB
Hasil SEA Games 2025: Karate Sumbang Emas Ke-7 lewat Leica Al Humaira Lubis!
Cabor karate menyumbang satu medali emas di SEA Games 2025 lewat Leica Al Humaira Lubis (Foto: Instagram/@kemenpora)
A
A
A

BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) karate menyumbang emas ketujuh buat Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Leica Al Humaira Lubis sukses memenangi babak final nomor kumite +68kg putri. 

Pertandingan perebutan medali itu digelar di Ratthaprasasanabhakti Building, Bangkok, Thailand, Kamis (11/12/2025) siang WIB. Leica ditantang Konenyvong Souphaphone di partai puncak.

Karate

Leica menang dengan skor akhir 2-0 atas Souphaphone. Alhasil, Indonesia menambah satu keping medali emas dari cabor ini.

Selain emas, karate juga menyumbang satu keping medali perak untuk tim Indonesia. Medali itu didapatkan oleh Daniel Hutapea yang turun di nomor kumite +84kg putra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/40/3189222/tiga_wakil_indonesia_melaju_ke_perempatfinal_cabor_bulu_tangkis_sea_games_2025_nomor_perorangan-CGHE_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: 2 Tunggal Putra dan 1 Putri Lolos Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/40/3189190/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-fn8J_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Jafar/Felisha Lolos Perempatfinal, Amri/Nita Langsung Angkat Koper!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189188/klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025_kamis_11_desember_2025_pukul_1230_wib_noc_indonesia-keZU_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Kamis 11 Desember 2025 Pukul 12.30 WIB: Indonesia Ke-2, Vietnam dan Malaysia Lewat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189178/timnas_voli_putri_indonesia-VLnE_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Myanmar di SEA Games 2025, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189162/rendy_varera_sanjaya-CaKw_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Rendy Varera Sanjaya Sumbang Medali Emas Ke-6 untuk Indonesia dari Mountain Bike!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189154/jason_donovan_yusuf_raih_emas_sea_games_2025-kwsW_large.jpg
Kisah Perenang 18 Tahun Jason Donovan Yusuf, Debutan yang Sabet Emas SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement