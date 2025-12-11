Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Rendy Varera Sanjaya Sumbang Medali Emas Ke-6 untuk Indonesia dari Mountain Bike!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |11:08 WIB
Hasil SEA Games 2025: Rendy Varera Sanjaya Sumbang Medali Emas Ke-6 untuk Indonesia dari Mountain Bike!
Rendy Varera Sanjaya kala berlaga. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
HASIL SEA Games 2025 menarik diulas. Sebab, raihan medali emas Indonesia kembali bertambah, kali ini dipersembahkan Rendy Varera Sanjaya.

Rendy Varera Sanjaya sukses berjaya di cabang olahraga (cabor) mountain bike. Dia meraih medali emas kala turun di kategori men's cross country Eliminator.

Atlet balap sepeda Indonesia, Rendy Varera. (Foto: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro)

1. Kiprah Manis

Rendy Varera Sanjaya tampil ciamik di Khao Kheow Open Zoo, Thailand, Kamis (11/12/2025) pagi WIB. Dia mampu mengungguli wakil Malaysia, Zulfikri Zulkifli, yang berada di posisi kedua.

Sementara itu, posisi ketiga diisi wakil Filipina. Ada Mark Valderama yang memastikan diri meraih medali perunggu.

Tentunya prestasi itu membanggakan untuk Rendy Varera karena meraih medali emas pertamanya di SEA Games 2025. Sebelumnya, dia ukir catatkan apik di kategori Men's Mountain Bike (MTB) Downhill putra yang berlangsung kemarin

Pada kategori itu, Rendy sukses meraih medali perak. Prestasinya kala itu membawa Rendy meraih menjadi peraih medali pertama Indonesia di SEA Games 2025.

Rendy finis di urutan kedua kala itu dengan catatan waktu 02:38.714. Dia berada di belakang pembalap tuan rumah, Methasit Boonsane, yang tampil dominan dengan catatan waktu 02:37.856.

 

Halaman:
1 2
