Kisah Perenang 18 Tahun Jason Donovan Yusuf, Debutan yang Sabet Emas SEA Games 2025!

KISAH manis diukir atlet renang Indonesia, Jason Donovan Yusuf, yang meraih medali emas SEA Games 2025. Padahal, ia berstatus debutan dalam ajang dua tahunan ini.

Jason Donovan Yusuf merebut emas usai menjadi yang tercepat di nomor 100 meter Gaya Punggung Putra, Rabu 10 Desember 2025. Ia menumbangkan tujuh pesaingnya seperti dari Singapura, Filipina, Malaysia, hingga Thailand.

Jason Donovan Yusuf Sabet Emas di SEA Games 2025. (Foto: Akuatik Indonesia)

Atlet 18 tahun itu tampil mengejutkan di final dengan catatan waktu 55,08 detik. ‎Tak hanya meraih emas, Akuatik Indonesia juga turut menyumbangkan medali perak di nomor yang sama melalui Farrel.

1. Ungkapan Kebahagiaan Jason Donovan Yusuf Usai Sabet Emas

‎Jason Donovan Yusuf mengaku senang bisa meraih medali emas di hari pertama SEA Games. Ia bahkan tak menyangka bisa menjadi yang tercepat dalam panggung pertamanya di pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

‎"Perasaannya senang banget bisa menyumbang emas untuk Indonesia di hari pertama SEA Games. Enggak nyangka juga bisa dapat medali emas, padahal ini SEA Games pertama aku dan bisa langsung dapat emas," kata Jason.

Jason Donovan Yusuf mengaku belum puas dengan pencapaian tersebut. Pasalnya, masih ada sejumlah nomor yang akan diikuti perenang berusia 18 tahun tersebut.

‎"Besok (hari ini) masih ada 50m punggung dan 50m bebas, harapannya bisa menjadi yang lebih baik dari hari ini," kata Jason.

2. Farrel Juga Berjuang Maksimal

Perasaan serupa juga diungkapkan Farrel yang meraih medali perak. Menurutnya, pencapaian ini merupakan bonus dari usaha maksimal yang ia lakukan di nomor 100 meter gaya punggung putra.

‎‎"Yang pasti senang dengan hasil usaha saya yang sudah maksimal, dan meraih medali itu bonus buat saya. Selanjutnya masih turun di 200m gaya punggung putra, targetnya semoga bisa cetak best time," kata Farrel.

Sementara itu, ‎Ketua Harian PB Akuatik Indonesia, Harlin E. Rahardjo juga sangat bangga dengan capaian para perenang di hari pertama SEA Games 2025. Hal itu dikarenakan, torehan emas ini diraih atlet muda seperti Jason.

‎"Luar Biasa! Ini kejutan yang menggembirakan, semoga ini bisa membuka keran medali untuk atlet-atlet akuatik lainnya, dan buat atlet-atlet muda seperti jason tidak perlu takut sama lawan walau masih muda, justru bisa bikin kejutan," jelas Harlin.

‎"Jason juga masih ada beberapa nomor lagi, mudah-mudahan bisa berlanjut prestasinya dan bisa ditiru buat atlet akuatik lainnya," sambungnya.