HOME SPORTS SPORT LAIN

Usai Raih Medali Emas SEA Games 2025, Tim Canoe Indonesia Optimistis Tatap Asian Beach dan Asian Games 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |02:01 WIB
Usai Raih Medali Emas SEA Games 2025, Tim Canoe Indonesia Optimistis Tatap Asian Beach dan Asian Games 2026
Tim Canoe Indonesia sumbang medali emas di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro)
A
A
A

CHONBURI – Tim Canoe Indonesia sukses meraih medali emas pada nomor Mixed Kayak Four 500 m di SEA Games Thailand 2025. Kemenangan yang dicapai lewat strategi penyerangan di 200 meter terakhir ini dijadikan modal berharga tim untuk menatap dua ajang besar berikutnya, Asian Beach Games 2026 dan Asian Games 2026.

1. Kemenangan Dramatis

Tim yang diperkuat oleh Stevani Maysche Ibo, Indra Hidayat, Ramla Baharuddin, dan Subhi ini mencatatkan waktu impresif 1:37.916 pada pertandingan yang berlangsung di Royal Thai Navy Canoe and Rowing Training Centre, Chonburi.

“Kami awalnya tidak menyangka bisa dapat medali emas. Dari start kami sempat tertinggal, tapi kami satu tim tetap optimis,” ujar Stevani, dikutip dari rilisan NOC Indonesia, Kamis (11/12/2025).

Lomba berlangsung sangat sengit. Indonesia sempat tertinggal di 250 meter pertama. Namun, Indra Hidayat dan rekan-rekan tetap tenang, menjaga tempo, dan perlahan meningkatkan kecepatan hingga mencapai garis finis.

“Dari start tempo kita bagus. Walaupun sempat tertinggal, kami tetap tenang. Lalu kami melakukan transisi di tengah perlombaan,” jelas Indra Hidayat.

Tim Canoe Indonesia sumbang medali emas di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro)
Tim Canoe Indonesia sumbang medali emas di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro)

“Singapura dan Thailand sempat menyerang di 250 meter terakhir, tapi kami tetap menunggu momentum. Kami menyerang di 200 meter terakhir dan menambah kecepatan di 100 meter. Itu semua bagian dari strategi hari ini,” tambahnya.

2. Total 5 Medali dan Tatapan ke Olimpiade

Tim yang sudah terbentuk selama satu tahun ini menjadikan pencapaian emas ini sebagai modal berharga untuk menghadapi Asian Beach Games 2026 dan Asian Games 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
