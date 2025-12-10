Hasil SEA Games 2025: Cabor Canoe Persembahkan Emas Ke-2 untuk Kontingen Indonesia!

Canoe sumbang emas kedua bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Laman resmi SEA Games 2025)

KONTINGEN Indonesia mendapat tambahan satu medali emas di SEA Games 2025. Medali emas ke-2 bagi kontingen Indonesia itu disumbangkan lewat cabang olahraga (cabor) Canoe.

Medali emas itu didapat lewat nomor mixed kayak four 500m. Tim itu diperkuat oleh Subhi, Ramla Baharuddin, Indra Hidayat, Stevani Maysche Ibo.

Catatan waktu kontingen Indonesia di SEA Games 2025.

Subhi dan kawan-kawan tampil impresif pada partai puncak yang berlangsung di The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong, Rabu (10/12/2025) sore WIB. Tim Indonesia merebut medali emas dengan mencatat waktu 1 menit 37,916 detik.

Untuk medali perak diraih Singapura dengan catatan waktu 1 menit 38,161 detik. Sementara tuan rumah Thailand harus puas mendapat perunggu dengan catatan waktu 1 menit 39,209 detik.

Sebelumnya, cabor canoe sukses menyumbang dua medali perunggu untuk Indonesia. Dua keping perunggu itu datang dari nomor mixed kayak double 500m, dan women canoe double 500m.