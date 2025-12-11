Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza dan Febriana/Meilysa Tembus Perempatfinal

PATHUM THANI – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses melaju ke perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan. Kedua pasangan lolos tanpa kendala.

Bermain di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Kamis (11/12/2025) malam WIB, Sabar/Reza menghadapi Phyo Thurain Kyaw/Lal Zuidika. Sedangkan, Febriana/Meilysa berduel dengan Insyirah Khan/Lee Xin Yi Megan.

Sabar/Reza tampil apik melawan pasangan Myanmar tersebut. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu sangat mendominasi permainan.

Pada akhirnya, Sabar/Reza menutup laga dalam dua gim langsung. Mereka menang dengan skor akhir 21-11 dan 21-10.