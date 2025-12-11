Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza dan Febriana/Meilysa Tembus Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |20:11 WIB
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza dan Febriana/Meilysa Tembus Perempatfinal
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses melaju ke perempatfinal SEA Games 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

PATHUM THANI – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses melaju ke perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan. Kedua pasangan lolos tanpa kendala.

Bermain di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Kamis (11/12/2025) malam WIB, Sabar/Reza menghadapi Phyo Thurain Kyaw/Lal Zuidika. Sedangkan, Febriana/Meilysa berduel dengan Insyirah Khan/Lee Xin Yi Megan.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Sabar/Reza tampil apik melawan pasangan Myanmar tersebut. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu sangat mendominasi permainan. 

Pada akhirnya, Sabar/Reza menutup laga dalam dua gim langsung. Mereka menang dengan skor akhir 21-11 dan 21-10. 

 

Telusuri berita Sport lainnya
