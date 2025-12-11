Hasil SEA Games 2025: Ski Air Sumbang Medali Emas Ke-9 Indonesia!

Ski air menyumbang medali emas kesembilan buat Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@kemenpora)

CHONBURI – Medali emas Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 bertambah menjadi sembilan keping. Cabang olahraga (cabor) ski air mengumandangkan Indonesia Raya di Danau Rabbit, Chonburi, Thailand, Kamis (11/12/2025) sore WIB.

Dalam babak final, Ski Air Indonesia diperkuat oleh Indra Hardinata, Guruh, dan Safira. Mereka tampil dengan performa terbaiknya dalam nomor Water Ski Slalom.

Prestasi Ski Air itu tentunya cukup membanggakan karena menambah peroleh medali kontingen Indonesia. Mereka meraih medali emas usai mencatatkan 280 poin.

Kontingen Malaysia membuntuti di posisi kedua dengan mengumpulkan 260 poin. Di peringkat ketiga ada Thailand yang mengumpulkan 208.