Hasil SEA Games 2025: Cabor Renang Sumbang 2 Medali Emas!

BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) renang menyumbang 2 medali emas sekaligus untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Bahkan, Jason Donovan Yusuf kembali menambah koleksinya pada Kamis (11/12/2025).

Medali emas pertama disumbang oleh Jason lewat nomor 50 meter gaya punggung putra. Ia tampil impresif menghadapi lawan-lawannya di Swimming Pool, SAT, Bangkok, Thailand, Kamis (11/12/2025) malam WIB.

Untuk medali perak didapat atlet renang Singapura, Zheng Wen Quag. Sementara perunggu didapat oleh atlet Indonesia lainnya yakni I Gede Siman Sudartawa.

Yang menarik, ini menjadi medali emas kedua untuk Jason. Sebelumnya, atlet renang Indonesia itu dari nomor 100 meter gaya bebas putra.