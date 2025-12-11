Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Cabor Renang Sumbang 2 Medali Emas!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |19:03 WIB
Hasil SEA Games 2025: Cabor Renang Sumbang 2 Medali Emas!
Cabor renang menyumbang 2 medali emas termasuk oleh Masniari Wolf (Foto: Instagram/@akuatikindo)
A
A
A

BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) renang menyumbang 2 medali emas sekaligus untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Bahkan, Jason Donovan Yusuf kembali menambah koleksinya pada Kamis (11/12/2025).

Medali emas pertama disumbang oleh Jason lewat nomor 50 meter gaya punggung putra. Ia tampil impresif menghadapi lawan-lawannya di Swimming Pool, SAT, Bangkok, Thailand, Kamis (11/12/2025) malam WIB.

Jason Donovan Yusuf. (Foto: Instagram/j_dysf)

Untuk medali perak didapat atlet renang Singapura, Zheng Wen Quag. Sementara perunggu didapat oleh atlet Indonesia lainnya yakni I Gede Siman Sudartawa.

Yang menarik, ini menjadi medali emas kedua untuk Jason. Sebelumnya, atlet renang Indonesia itu dari nomor 100 meter gaya bebas putra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189274/ski_air_menyumbang_medali_emas_kesembilan_buat_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-KNvO_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Ski Air Sumbang Medali Emas Ke-9 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/40/3189259/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-3FXx_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Leo/Bagas dan Rachel/Febi Kompak Tembus 8 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189255/timnas_voli_putri_indonesia_menang_3_0_atas_timnas_voli_putri_myanmar_di_sea_games_2025-Atex_large.jpg
Hasil Voli Indoor SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Lolos Semifinal Usai Bantai Myanmar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189236/ratu_suthida_bajrasudhabimalalakshana-FqG2_large.jpg
Kisah Ratu Thailand yang Ikut Tanding di SEA Games 2025 Jadi Atlet Perahu Layar, Bidik Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189238/cabor_canoe-bv9y_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Duet Subhi/Stevani Maysche Ibo dari Cabor Canoe Sumbang Emas Ke-8 untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189234/cabor_karate_menyumbang_satu_medali_emas_di_sea_games_2025-rjBb_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Karate Sumbang Emas Ke-7 lewat Leica Al Humaira Lubis!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement