HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Leo/Bagas dan Rachel/Febi Kompak Tembus 8 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |17:07 WIB
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Leo/Bagas dan Rachel/Febi Kompak Tembus 8 Besar
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum lolos perempatfinal cabor bulu tangkis SEA Games 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

PATHUM THANI – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menambah daftar wakil Indonesia di perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025. Keduanya sukses lolos dari 16 besar!

Bermain di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Kamis (11/12/2025) sore WIB, Leo/Bagas menang atas Hein Thiha Aung/Phone Htet Zaw. Sementara, Rachel/Febi menyisihkan Zheng Hong Li/Zheng Yan Li.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Leo/Bagas tampil menyengat sejak awal. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu tak memiliki kendala melawan Hein/Phone. Hasilnya, mereka menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-4 dan 21-7.

Hasil manis juga diukir Rachel/Febi. Di partai pembuka, mereka menghadapi ganda putri Singapura.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
