Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco

KABAR bahagia datang dari pebulu tangkis Indonesia yang baru saja keluar pelatnas PBSI, yakni Rinov Rivaldy. Dia resmi menikahi pebulu tangkis supercantik Indonesia, Vania Arianti Sukoco.

Pesta pernikahan dihadiri sejumlah pebulu tangkis top Indonesia dan dunia. Rinov dan Vania mantap naik pelaminan usai lama menjalin asmara.

1. Resmi Menikah

Kabar bahagia pernikahan Rinov dengan Vania terlihat dalam unggahan akun Instagram pribadi keduanya. Mereka mengunggah ulang postingan sejumlah kerabat yang hadir dalam pesta pernikahannya.

Pesta pernikahan itu sendiri digelar pada Sabtu 6 Desember 2025. Vania dan Rinov tampil menawan dalam balutan busana berkelir putih.

Senyum semringah pun tersungging di bibir pasangan tersebut. Pesta pernikahannya makin meriah karena dihadiri sejumlah pebulu tangkis top.

Bahkan, pasangan ganda campuran top Malaysia, yakni Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, turut hadir. Lalu, ada juga eks pasangan bermain Rinov di pelatnas PBSI, yakni Pitha Haningtyas Mentari, yang hadiri pesta pernikahan itu.