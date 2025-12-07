Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |15:47 WIB
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
Rinov Rivaldy dan Vania Arianti Sukoco resmi menikah. (Foto: Instagram/@sukoco_va28)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari pebulu tangkis Indonesia yang baru saja keluar pelatnas PBSI, yakni Rinov Rivaldy. Dia resmi menikahi pebulu tangkis supercantik Indonesia, Vania Arianti Sukoco.

Pesta pernikahan dihadiri sejumlah pebulu tangkis top Indonesia dan dunia. Rinov dan Vania mantap naik pelaminan usai lama menjalin asmara.

Rinov Rivaldy dan Vania Arianti Sukoco

1. Resmi Menikah

Kabar bahagia pernikahan Rinov dengan Vania terlihat dalam unggahan akun Instagram pribadi keduanya. Mereka mengunggah ulang postingan sejumlah kerabat yang hadir dalam pesta pernikahannya.

Pesta pernikahan itu sendiri digelar pada Sabtu 6 Desember 2025. Vania dan Rinov tampil menawan dalam balutan busana berkelir putih.

Senyum semringah pun tersungging di bibir pasangan tersebut. Pesta pernikahannya makin meriah karena dihadiri sejumlah pebulu tangkis top.

Bahkan, pasangan ganda campuran top Malaysia, yakni Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, turut hadir. Lalu, ada juga eks pasangan bermain Rinov di pelatnas PBSI, yakni Pitha Haningtyas Mentari, yang hadiri pesta pernikahan itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187874/jonatan_christie-i0gO_large.jpg
Jelang BWF World Tour Finals 2025, Jonatan Christie Dihadapkan Tantangan Berat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement