NETTING

Kisah Thet Htar Thuzar, Pebulu Tangkis Cantik Myanmar yang Tumbang di Tangan Putri KW di SEA Games 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |13:58 WIB
Kisah Thet Htar Thuzar, Pebulu Tangkis Cantik Myanmar yang Tumbang di Tangan Putri KW di SEA Games 2025
Tunggal putri asal Myanmar, Thet Htar Thuzar. (Foto: Instagram/_thethtarthuzar_)
A
A
A

PATHUM TANI – Pebulu tangkis tunggal putri andalan Myanmar, Thet Htar Thuzar, harus mengakhiri perjuangannya di nomor beregu putri SEA Games 2025 setelah dikalahkan wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani. Kekalahan Thuzar menjadi penentu awal kemenangan Tim Indonesia yang kemudian berhasil menyapu bersih laga dengan skor telak 3-0.

Pertandingan perempatfinal yang mempertemukan Indonesia dan Myanmar ini berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, pada Minggu (7/12/2025) siang WIB. Laga tunggal pertama ini menjadi sorotan utama, mengingat popularitas unik Thet Htar Thuzar di kalangan penggemar bulu tangkis Tanah Air.

1. Pertarungan Tiga Gim Melawan Putri KW

Thet Htar Thuzar, yang dikenal tidak hanya karena kemampuannya tetapi juga pesonanya, sempat memberikan perlawanan sengit di partai pembuka. Bahkan, tunggal putri Myanmar yang pernah mencatatkan sejarah sebagai atlet bulu tangkis pertama negaranya di Olimpiade Tokyo 2020 ini, berhasil merebut gim pertama.

Putri KW –sapaan akrab Putri Kusuma– yang sebelumnya sudah mewanti-wanti rekan setimnya untuk tidak meremehkan Myanmar, khususnya Thuzar, sempat dibuat kewalahan. Thuzar, yang banjir dukungan dari fans Indonesia, memimpin dengan skor 21-17 di gim pertama.

Thet Htar Thuzar
Thet Htar Thuzar

Namun, Putri KW berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Pebulu tangkis Indonesia itu memenangkan dua gim berikutnya dengan skor 22-20 dan 21-13, mengunci poin pertama bagi Indonesia dan sekaligus menghentikan langkah tunggal putri kebanggaan Myanmar tersebut.

 

1 2
